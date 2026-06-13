LGS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2026: LGS’de, 60, 70, 75, 80, 85 net kaç puan getirir ve yüzdelik dilim ne olur hangi liseye yerleşilir?

Önemli Not: Yukarıda yer alan net ve puan karşılıkları, geçmiş yıllardaki LGS merkezi sınavlarının istatistiksel verileri ve derslerin genel katsayıları baz alınarak hazırlanmış ortalama tahminlerdir ve kesin bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. LGS'de her dersin ve hatta her sorunun getireceği gerçek puan, o yıl sınava giren tüm öğrencilerin başarı durumuna göre şekillenen "standart sapma" değerlerine bağlı olarak her sene değişiklik gösterir. Bu nedenle, sınavın zorluk derecesine göre aynı net sayısı bu yıl daha yüksek veya daha düşük bir puan getirebilir. Kesin ve gerçeği yansıtan puanlar ile yerleştirmede asıl belirleyici olacak il/Türkiye geneli yüzdelik dilimleriniz, 26 Haziran 2026'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sonuç ekranı resmi olarak açıldığında netlik kazanacaktır.