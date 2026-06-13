LGS PUAN HESAPLAMA EKRANI 2026: LGS’de, 60, 70, 75, 80, 85 net kaç puan getirir ve yüzdelik dilim ne olur hangi liseye yerleşilir?

LGS 2026 kapsamında soru kitapçıklarının erişime açılmasıyla birlikte öğrencilerin tahmini puan hesaplama süreci hız kazandı. 90 soruluk sınavda uygulanan “3 yanlış 1 doğruyu götürür” sistemi nedeniyle adaylar öncelikle net sayılarını belirlemeye yönelirken, puan hesaplamasında ders katsayıları ve standart sapma gibi değişkenler de kritik rol oynuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS sorularının ardından öğrenciler net hesaplamalarına yoğunlaştı. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin daha yüksek katsayıyla değerlendirilmesi, puan hesaplamasında belirleyici olurken, adaylar geçmiş yılların verileri üzerinden tahmini puanlarını çıkarmaya çalışıyor.
MEB UYUMLU LGS NET HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Puan tablolarına geçmeden önce her öğrencinin kendi netini doğru hesaplaması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre LGS'de ham puan (net) hesabı şu formülle yapılmaktadır:
Net Sayısı = (Doğru Sayısı) - (Yanlış Sayısı/3)
Yani yaptığınız her 3 yanlış cevap, 1 doğru cevabınızı sistemden silmektedir. Boş bırakılan sorular ise net sayısını olumlu ya da olumsuz etkilemez.
LGS NET SAYISINA GÖRE TAHMİNİ PUAN TABLOSU 2026
Netlerin derslere göre dağılımı (Matematik ve Türkçe ağırlığı gibi) puanı yukarı veya aşağı çekebilir. Aşağıdaki veriler dengeli bir ders dağılımı baz alınarak hazırlanan ortalama tahminlerdir:
LGS 40 NET KAÇ PUAN?
Sınavda toplam 40 net civarı bırakan bir öğrencinin alacağı tahmini puan 290 ile 320 puan aralığındadır. Bu puan grubu genellikle yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları veya bazı mesleki teknik anadolu liselerini tercih edebilmektedir.
LGS 45 NET KAÇ PUAN?
Sınavda 45 net barajına ulaşan öğrencilerin tahmini puan karşılığı 320 ile 340 puan bandında seyretmektedir.
LGS 50 NET KAÇ PUAN?
LGS'de tam ortalama diyebileceğimiz 50 net seviyesi, öğrenciye tahmini olarak 340 ile 360 puan arasında bir getiri sağlar.
LGS 55 NET KAÇ PUAN?
Soruların yarısından fazlasını nete çeviren öğrencilerin elde edeceği puan aralığı 360 ile 380 puan seviyesindedir.
LGS 40, 45, 50 net kaç puan?
LGS 60 NET KAÇ PUAN?
Başarı grafiğinde yükselişi simgeleyen 60 net, öğrencileri 380 ile 400 puan aralığına taşır. Bu puanla birlikte birçok ildeki nitelikli Anadolu liselerinin kapıları aralanmaya başlar.
LGS 65 NET KAÇ PUAN?
65 net yapan bir adayın tahmini puanı 400 ile 420 puan aralığına yükselir. Bu barem, öğrencileri Türkiye genelinde iyi bir yüzdelik dilime sokmaya adaydır.
LGS 70 NET KAÇ PUAN?
Sınavda 90 soruda 70 net gibi ciddi bir başarı yakalayan öğrenciler, 420 ile 440 puan aralığında bir sonuç elde ederler. 70 net ve üzeri, köklü Anadolu liseleri ve fen liseleri hedefi olan öğrenciler için oldukça güçlü bir anahtardır.
Önemli Not: Yukarıda yer alan net ve puan karşılıkları, geçmiş yıllardaki LGS merkezi sınavlarının istatistiksel verileri ve derslerin genel katsayıları baz alınarak hazırlanmış ortalama tahminlerdir ve kesin bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. LGS'de her dersin ve hatta her sorunun getireceği gerçek puan, o yıl sınava giren tüm öğrencilerin başarı durumuna göre şekillenen "standart sapma" değerlerine bağlı olarak her sene değişiklik gösterir. Bu nedenle, sınavın zorluk derecesine göre aynı net sayısı bu yıl daha yüksek veya daha düşük bir puan getirebilir. Kesin ve gerçeği yansıtan puanlar ile yerleştirmede asıl belirleyici olacak il/Türkiye geneli yüzdelik dilimleriniz, 26 Haziran 2026'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sonuç ekranı resmi olarak açıldığında netlik kazanacaktır.