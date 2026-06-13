LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 2026! LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuç sorgulama ekranı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 için kritik gün yaşanırken, sınava katılan yüz binlerce öğrenci sınav heyecanını geride bırakıp sonuç tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen merkezi sınavın ardından en çok merak edilen konu ise “LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu oldu.

1 /4 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen LGS’nin ardından öğrenciler ve veliler için yeni bekleyiş başladı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamaya çevrilirken, sonuç tarihine ilişkin detaylar da araştırılıyor.

2 /4 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

3 /4 LGS SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK? 10 Temmuz'da açıklanacak olan LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.