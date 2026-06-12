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Gazze'de Gazeteci Enes eş-Şerif adına şampiyonluk maçı düzenlendi

Gazze'de Gazeteci Enes eş-Şerif adına şampiyonluk maçı düzenlendi

17:2812/06/2026, Cuma
G: 13/06/2026, Cumartesi
AA
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Abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda, İsrail'in kasten hedef aldığı Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif adına şampiyonluk maçı düzenlendi. Final maçında karşı karşıya gelecek takımlar, maça çıkmak üzere Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulun bahçesine geldi.

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