LGS KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR? LGS 1. ve 2. oturum ne kadar, kaç saat sürecek?

LGS 2026 heyecanı bugün milyonlarca öğrenci ve veliyi ekran başına kilitledi. Bir yıllık hazırlık sürecinin ardından sınav maratonuna başlayacak 8. sınıf öğrencileri, hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için ter dökecek. Sınav merkezlerine gitmeye hazırlanan adaylar ise LGS'nin saat kaçta başlayacağını, oturumların ne kadar süreceğini ve sınavın kaçta sona ereceğini araştırıyor.
Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek LGS için beklenen gün geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde hareketlilik başlarken, öğrenciler kadar veliler de büyük heyecan yaşıyor. İki oturum halinde uygulanacak sınavın başlangıç ve bitiş saatleri adayların gündemindeki yerini koruyor.
LGS KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak. Sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum saat 09.30’da, ikinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek. LGS, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda yapılacak ve toplamda 155 dakika sürecek. LGS 1.oturum sınavı 10.45'te sona erecek, 2.oturum ise 12.50'de sona erecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları, 10 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak.
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.