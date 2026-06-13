LGS KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR? LGS 1. ve 2. oturum ne kadar, kaç saat sürecek?

LGS KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak. Sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum saat 09.30’da, ikinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek. LGS, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda yapılacak ve toplamda 155 dakika sürecek. LGS 1.oturum sınavı 10.45'te sona erecek, 2.oturum ise 12.50'de sona erecek.