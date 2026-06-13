LGS gözetmen ücretleri ne kadar, kaç TL 2026? LGS sınav görevli ücretli ne zaman, hangi tarihte yatacak?

LGS 2026 kapsamında bugün gerçekleştirilen sınavla birlikte öğretmenler de sınav görevleri için okullarda yerini aldı. Görevli personelin alacağı ücretler, sınav öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği güncel tarifeye göre ödeme tutarları görev dağılımına göre değişiklik gösteriyor.