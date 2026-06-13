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MEB LGS LİSE TABAN PUANLARI 2026! 81 İL TAM LİSTE LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları!

MEB LGS LİSE TABAN PUANLARI 2026! 81 İL TAM LİSTE LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları!

12:4513/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 heyecanı sürerken, sınava katılan 8. sınıf öğrencileri için en kritik süreçlerden biri de tercih dönemi ve taban puan araştırmaları oldu. Sınav sonrası liselere yerleşme sürecini planlayan adaylar, Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip liselerine ait taban puanları ile il bazlı başarı sıralamalarını mercek altına aldı.

LGS maratonunun ardından gözler bu kez lise tercih dönemine çevrildi. Öğrenciler, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ildeki Anadolu ve Fen liselerinin taban puanlarını araştırırken, MEB tarafından paylaşılan geçmiş yıl verileri yoğun ilgi görüyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR LGS TABAN PUANLARI 2025

İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca 497,468

İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / İngilizce 494,202

İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca 491,796

İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce 488,705

İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 488,403

İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi / İngilizce 481,775

Ankara Fen Lisesi 494.503

Ankara Pursaklar Fen Lisesi 488.705

Atatürk Anadolu Lisesi 483.94

Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 482.906

İzmir / Bornova / İzmir Fen Lisesi / 494,202

İzmir / Konak / Atatürk Lisesi / 491,669

İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / 480,229

İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi / 477,108

İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi / 469,34

İzmir / Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / 449,879

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MEB LGS LİSE TABAN PUANLARI 2026! 81 İL TAM LİSTE LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları!