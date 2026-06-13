MEB LGS LİSE TABAN PUANLARI 2026! 81 İL TAM LİSTE LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Liseleri taban puanları!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 heyecanı sürerken, sınava katılan 8. sınıf öğrencileri için en kritik süreçlerden biri de tercih dönemi ve taban puan araştırmaları oldu. Sınav sonrası liselere yerleşme sürecini planlayan adaylar, Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip liselerine ait taban puanları ile il bazlı başarı sıralamalarını mercek altına aldı.

1 /5 LGS maratonunun ardından gözler bu kez lise tercih dönemine çevrildi. Öğrenciler, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ildeki Anadolu ve Fen liselerinin taban puanlarını araştırırken, MEB tarafından paylaşılan geçmiş yıl verileri yoğun ilgi görüyor.

2 /5 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR LGS TABAN PUANLARI 2025 İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca 497,468 İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / İngilizce 494,202 İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca 491,796 İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce 488,705 İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 488,403 İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi / İngilizce 481,775

3 /5 Ankara Fen Lisesi 494.503 Ankara Pursaklar Fen Lisesi 488.705 Atatürk Anadolu Lisesi 483.94 Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 482.906

4 /5 İzmir / Bornova / İzmir Fen Lisesi / 494,202 İzmir / Konak / Atatürk Lisesi / 491,669 İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / 480,229 İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi / 477,108