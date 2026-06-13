LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu son dakika 2026? LGS'ye uçlu kalemle girilir mi, yasak mı? İşte yanında olması gerekenler...

LGS'ye saatler kala öğrenciler ve veliler sınav günü kurallarını araştırmaya başladı. Özellikle sınav salonuna hangi eşyaların götürülebileceği, kalem ve silgi dağıtılıp dağıtılmayacağı ile yasaklı materyaller en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzu, adayların sınav günü uyması gereken kuralları ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor.
13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS öncesinde sınav hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, bu kez sınav salonuna götürmeleri gereken malzemelere odaklandı. Kimlik belgesi, sınav giriş evrakı ve kırtasiye malzemeleriyle ilgili detaylar araştırılırken, "LGS'de kalem veriliyor mu?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor.
LGS'DE KALEM VERİLİYOR MU?
Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilere kalem verilmeyecek. Sınava gelirken adayların yanlarında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, leke bırakmayan yumuşak silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekiyor.
LGS'DE YASAK OLANLAR
Adayların sınav sırasında yanlarında cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, telsiz, kamera özelliği bulunan cihazlar, tablet, bilgisayar, hesap makinesi ve her türlü elektronik cihaz sınav salonuna alınmıyor. Ayrıca kitap, defter, not kâğıdı, sözlük, cetvel, pergel ve benzeri materyallerin de sınav sırasında bulundurulması yasak.
Sınav görevlileri ve öğrenciler sınav binasına kullanımı doktor raporu ile belirlenen cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, kâğıt para, alyans, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su, şeffaf numaralı gözlük ve basit pirsing hariç her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kalemlik, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar; her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar; cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri ile alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.