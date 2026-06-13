meb.gov.tr çöktü mü, neden açılmıyor? meb.gov.tr neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından beklenen soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınavdan çıkan öğrenciler, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için MEB tarafından erişime açılan soru ve cevap ekranına yöneldi. Sorgulama yapmak isteyenler meb.gov.tr sitesinin açılmasını bekliyor. Yoğunluk nedeniyle yaşanan aksaklığın çözülmesi bekleniyor.
LGS 2026'nın tamamlanmasının ardından öğrencilerin merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sınav performansını değerlendirmek isteyen adaylar MEB'in resmi internet sitesine yönelirken, oluşan yoğunluk nedeniyle erişimde zaman zaman yavaşlamalar yaşandığı görüldü.
MEB.GOV.TR NE ZAMAN DÜZELECEK?
Bugün gerçekleştirilen LGS'nin ardından milyonlarca öğrenci ve veli soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını görüntülemek için MEB'in internet sitesine akın etti. Yoğun ziyaretçi trafiği nedeniyle bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşarken, adaylar soru ve cevap ekranının sorunsuz şekilde açılmasını bekliyor.
LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyondan fazla öğrenci katıldı. 13 Haziran 2025 tarihinde yapılan LGS sınavının ardından MEB, soru kitapçıklarını ve cevap anahtarını sınavın bitiminden kısa bir süre sonra erişime açtı. 2026 LGS cevap anahtarını meb.gov.tr adresi üzerinden PDF formatında erişilebilecek. 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.