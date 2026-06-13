meb.gov.tr çöktü mü, neden açılmıyor? meb.gov.tr neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyondan fazla öğrenci katıldı. 13 Haziran 2025 tarihinde yapılan LGS sınavının ardından MEB, soru kitapçıklarını ve cevap anahtarını sınavın bitiminden kısa bir süre sonra erişime açtı. 2026 LGS cevap anahtarını meb.gov.tr adresi üzerinden PDF formatında erişilebilecek. 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.