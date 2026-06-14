Altın fiyatları yönünü yukarıya çevirdi: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki savaşta barış umutlarının güçlenmesinin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi. 14 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki güncel hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çeyrek altın 10.263,02 TL'den işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son fiyatlar ve piyasaların odağındaki gelişmeler.

1 /5 Gram altın ne kadar? Gram altın alış fiyatı 6.276,26 TL Gram altın satış fiyatı 6.277,08 TL

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Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı 10.042,02 TL Çeyrek altın satış fiyatı 10.263,02 TL



3 /5 Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altın alış fiyatı 40.168,07 TL Cumhuriyet altın satış fiyatı 40.926,56 TL

4 /5 Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış fiyatı 20.021,27 TL Yarım altın satış fiyatı 20.526,05 TL