Gazzeli çocuk ailesinin geçimini sağlamak için yoğun mesai yapıyor

Dünyada giderek artan çocuk işçiliğine karşı farkındalık yaratmak ve çocuk işçiliğine engel olmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 12 Haziran'ın Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde Gazzeli çocuklar, küçük yaşlarına rağmen ekmek parası kazanma mücadelesi veriyor. İsrail'in Gazze'ye saldırısında babasını kaybeden ve ailesinin en büyük çocuğu olan 12 yaşındaki Filistinli Sami İbrahim Hammad, eğitimine devam etmek yerine aile fertleri ve kendisinin geçimini sağlamak için bir oto tamircide yoğun mesai yapıyor.

1 /17

2 /17

3 /17

4 /17

5 /17

6 /17

7 /17

8 /17

9 /17

10 /17

11 /17

12 /17

13 /17

14 /17

15 /17

16 /17