Avustralya - Türkiye Canlı Skor
2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Takım Avustralya ile karşılaşıyor. Vancouver’da BC Place Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 07.00’de başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Avustralya - Türkiye canlı skor ekranı…
Ay-yıldızlılar 24 yıllık hasretin ardından 2026 Dünya Kupası’nda ilk sınavına çıkıyor. Avustralya - Türkiye canlı skor ekranı haberimizde.
AVUSTRALYA - TÜRKİYE CANLI SKOR
AVUSTRALYA - TÜRKİYE CANLI SKOR
AVUSTRALYA - TÜRKİYE CANLI ANLATIM
AVUSTRALYA - TÜRKİYE CANLI ANLATIM
AVUSTRALYA - TÜRKİYE CANLI İZLE
AVUSTRALYA - TÜRKİYE CANLI İZLE
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