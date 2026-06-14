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Avustralya - Türkiye Canlı Skor

Avustralya - Türkiye Canlı Skor

06:0014/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Avustralya - Türkiye Canlı Skor
Avustralya - Türkiye Canlı Skor

2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Takım Avustralya ile karşılaşıyor. Vancouver’da BC Place Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 07.00’de başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Avustralya - Türkiye canlı skor ekranı…

Ay-yıldızlılar 24 yıllık hasretin ardından 2026 Dünya Kupası’nda ilk sınavına çıkıyor. Avustralya - Türkiye canlı skor ekranı haberimizde.

AVUSTRALYA - TÜRKİYE CANLI SKOR

AVUSTRALYA - TÜRKİYE CANLI ANLATIM

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