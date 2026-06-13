A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile Türkiye saatiyle bu sabah saat 07.00’de karşılaşacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Avustralya - Türkiye maçına dair tüm bilgiler…
Milli Takımımız 2026 Dünya Kupası’nda Avustralya karşısında ilk sınavına çıkıyor.
Türkiye ile Avustralya bugüne kadar iki kez karşılaşırken, Mayıs 2004'te oynanan iki hazırlık maçını da Türkiye kazandı.
Bugüne kadar Dünya Kupası'nda 10 maça çıkan Türkiye'nin (5G 1B 4M) aldığı dört mağlubiyetin ikisi Brezilya (2002), ikisi Batı Almanya (1954) karşısında geldi.
Toplamda yedinci ve üst üste altıncı kez Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Avustralya, bugüne kadar katıldığı hiçbir turnuvada son 16 turunu geçemedi.
2006 ile 2022 arasında düzenlenen beş Dünya Kupası'nda en fazla mağlubiyet alan ülke, bu turnuvalarda oynadığı 17 maçın 10'unu kaybeden Avustralya.
Eleme grubunu Japonya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan Avustralya, bu süreçteki tek mağlubiyetini Bahreyn karşısında aldı (0-1).
Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde kornerden beş gol attı. Bu süreçte rakip fileleri bu şekilde Türkiye'den daha fazla havalandıran tek Avrupa takımı Çekya'ydı (7).
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası elemelerinde attığı 17 golü (kendi kalesine atılanlar hariç) 12 farklı oyuncu kaydetti. Bu süreçte rakip fileleri 2+ kez havalandırabilen sadece üç oyuncu vardı: Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız (3) & Merih Demiral (2).
Türkiye'nin Dünya Kupası eleme sürecinde attığı gollerin %42'sinde (8/19) asisti yapan oyuncular Hakan Çalhanoğlu (4) ve Arda Güler'di (4).
Mathew Leckie, Dünya Kupası tarihinde Avustralya formasıyla Tim Cahill (2006, 2010 & 2014) ve Mile Jedinak'ın (2014 & 2018) ardından 2+ turnuvada gol atan üçüncü oyuncu olmak istiyor.
Vincenzo Montella, Şenol Güneş'in ardından Türkiye'yi hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na götüren ikinci teknik direktör konumunda.
AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Avustralya - Türkiye maçı 14 Haziran Pazar günü sabah saat 07.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.