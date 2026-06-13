AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA? 

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası elemelerinde attığı 17 golü (kendi kalesine atılanlar hariç) 12 farklı oyuncu kaydetti. Bu süreçte rakip fileleri 2+ kez havalandırabilen sadece üç oyuncu vardı: Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız (3) & Merih Demiral (2).



