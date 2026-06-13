Ünlü yorumcu Montella’yı böyle uyardı: ‘Avustralya’yı yıkmanın tek bir yolu var’

2026 FIFA Dünya Kupası'nda asırlık hasreti bitirmeye hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, pazar sabahı TSİ 07.00'de Avustralya karşısında tarihi bir maça çıkıyor. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği dev randevu öncesi, Türk futbolunun efsane isimlerinden ve spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, "Bizim Çocuklar"ın turnuvadaki kaderini belirleyecek çok çarpıcı bir analize imza attı. Yağcıoğlu, gruptan çıkma formülünü verirken çeyrek final kapısını aralayacak o gizli detayı açıkladı.
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ay-Yıldızlı ekibin gruptaki sıralamasının turnuvadaki kaderini belirleyeceğini ifade eden Yağcıoğlu, lider çıkılması halinde çeyrek finale kadar avantajlı bir fikstürle karşılaşılabileceğini söyledi.
A Milli Takım'ın gruptan birinci çıkmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Yağcıoğlu, “Her şey gruptaki sıralamaya göre belli olacak. Eğer gruptan lider olarak çıkarsak çeyrek finale kadar yolumuz açık. Diğer durumlarda eleme turlarında daha sert takımlarla karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki ilk rakibi Avustralya'yı da değerlendiren deneyimli yorumcu, karşılaşmanın önemine dikkat çekti. Avustralya'nın fiziksel gücü yüksek ve mücadeleci bir takım olduğunu belirten Yağcıoğlu, A Milli Takım'ın topa sahip olarak rakibin sert oyununu etkisiz hale getirmesi gerektiğini söyledi.
“Kaybetmememiz gereken bir maç” diyen İlker Yağcıoğlu, “Avustralya sert bir takım, en önemli özelliği de bu. Fizik gücü yüksek bir takım. Bu nedenle topun kontrolünü elimizde tutmamız gerekiyor. Ben yetenekli ayaklarımızla maçı çözüp Dünya Kupası'na galibiyetle başlayacağımızı düşünüyorum. Galibiyetle başladığımız takdirde diğer maçların da kolay olacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.
24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan A Milli Takım, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Futbol kamuoyu, Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar'ın turnuvaya nasıl bir başlangıç yapacağını merakla bekliyor.