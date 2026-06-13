Ünlü yorumcu Montella’yı böyle uyardı: ‘Avustralya’yı yıkmanın tek bir yolu var’

“Kaybetmememiz gereken bir maç” diyen İlker Yağcıoğlu, “Avustralya sert bir takım, en önemli özelliği de bu. Fizik gücü yüksek bir takım. Bu nedenle topun kontrolünü elimizde tutmamız gerekiyor. Ben yetenekli ayaklarımızla maçı çözüp Dünya Kupası'na galibiyetle başlayacağımızı düşünüyorum. Galibiyetle başladığımız takdirde diğer maçların da kolay olacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.



