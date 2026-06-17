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Rozetini Özgür Özel takmıştı: CHP İstanbul milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa etti

Rozetini Özgür Özel takmıştı: CHP İstanbul milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa etti

16:5117/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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İYİ Parti'den CHP'ye geçen İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partiden istifa etti.
İYİ Parti'den CHP'ye geçen İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partiden istifa etti.

CHP'de sular durulmuyor, genel merkez koridorlarında adeta bir 'iç savaş' rüzgarı eserken bu kez de İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in CHP'den istifa haberi geldi. İYİ Parti'den CHP'ye geçen Özdemir'in rozetini Özgür Özel takmıştı.

Yazılı açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Nimet Özdemir'in yazılı açıklaması şöyle;

"Gördüğüm lüzum üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."



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