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İYİ Parti'den istifa eden Nimet Özdemir CHP'ye katıldı: TBMM'de evladını sokak hayvanlarına kurban veren anneye tepki gösterenler arasındaydı

İYİ Parti'den istifa eden Nimet Özdemir CHP'ye katıldı: TBMM'de evladını sokak hayvanlarına kurban veren anneye tepki gösterenler arasındaydı

Lokman Özdemir
15:318/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Nimet Özdemir sokak hayvanları yasası komisyon görüşmelerinde başıboş köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden minik Mahra’nın annesine tepki göstermişti
Nimet Özdemir sokak hayvanları yasası komisyon görüşmelerinde başıboş köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden minik Mahra’nın annesine tepki göstermişti

Sokak hayvanları yasasının TBMM'deki komisyon görüşmeleri sırasında, başıboş köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden küçük Mahra'nın annesine nefret kusup üstüne yürüyen isimler arasında yer alan milletvekili Nimet Özdemir, İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından bugünkü grup toplantısında rozet takarak CHP'ye katıldı.

İstanbul Milletvekili
Nimet Özdemir
, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

"Bana oy verenleri utandırmayacağım" demişti


Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti'den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım. Bir vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye'nin vekili olduğumun bilincindeyim. Bundan sonraki vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım"
ifadelerini kullanmıştı.

Özdemir'in istifasından sonra 14 Mayıs 2023'teki Milletvekili Genel Seçimleri sonrası İYİ Parti TBMM gurubundaki milletvekili sayısı 32'ye düşmüştü.





CHP'ye katıldı


İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili Nimet Özdemir CHP'ye katıldı.



CHP'nin bu haftaki Grup Toplantısı'na katılan Özdemir'in rozetini
CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Acılı anneye nefret kusanlar arasındaydı


Özdemir, Türkiye'de son dönemde onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan sokak hayvanlarına yönelik başlatılan yasal düzenlemeye karşı çıkmasıyla biliniyordu.


Özdemir, sokak hayvanları yasası komisyon görüşmelerinde başıboş köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden minik Mahra’nın annesinin üstüne yürüyerek tepki gösteren isimler arasında yer alıyordu.





Ne olmuştu?


TBMM'de başıboş sokak köpeklerine ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü oturumda gerginlik tırmanmıştı.


Toplantıya, Antalya'da başıboş köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın annesi Derya Pınar da katılmıştı. Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeyi savunan anne, muhalefet milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı. Tepkiler üzerine öfkelenen Derya Pınar, kaybettiği çocuğunun ayakkabılarını göstererek duygusal anlar yaşattı. Dönemin İYİ Parti Milletvekili Nimet Özdemir, DEM Parti milletvekili Perihan Koca ve TİP milletvekili Sera Kadıgil, "Çocuğunu AK Parti öldürdü" diyerek annenin üstüne yürümüşlerdi.




#Nimet Özdemir
#chp
#iyi parti

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