İYİ Parti'den istifa eden Nimet Özdemir CHP'ye katıldı: TBMM'de evladını sokak hayvanlarına kurban veren anneye tepki gösterenler arasındaydı

"Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti'den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım. Bir vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye'nin vekili olduğumun bilincindeyim. Bundan sonraki vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım"