CHP'de 'kaset' başa sardı: Özgür Özel iddialar sonrası Kılıçdaroğlu'nu arayıp ateş püskürdü

Krizlerin partisi CHP'de sular durulmak bilmiyor.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş arasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı etrafında dönen çekişme sürerken şimdi de Genel Başkan Özgür Özel ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.





Çarpıcı iddia





CHP'de siyaset yapan gazeteci Ebru Küçükaydın, Antalya merkezli "haberimizvar.net" adlı internet sitesinde yayınladığı "Özel düğümü Şehzadeler'de mi çözüldü?" başlıklı yazısında, 36 yaşındaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 15 yıldır yasak bir ilişki yaşadığını iddia etti. Küçükaydın, Durbay’ın bu ilişkiden hamile kaldığını ve 2 Ağustos'ta kürtaj yaptırdığını öne sürdü. Yazıda, gizli kürtajın Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yardımıyla gerçekleştirildiği ve Durbay’ın siyasi yükselişinde Özel ile Ağbaba’nın etkili olduğu savunuldu. Durbay ise o dönemde bir bağırsak ameliyatı geçirdiğini belirterek söz konusu iddiaları yalanladı.

















Özel Kılıçdaroğlu'nu aradı





CHP kulislerine bomba gibi düşen iddianın sahibi Ebru Küçükaydın partisinden ihraç edilirken iddialarla ilgili sessizliğini koruyan olayın taraflarından Özgür Özel'den dikkat çeken bir adım geldi.





Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu





CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı bir programda Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin bilgisini paylaştı. Saymaz, Özel'in, kendisine yönelik "itibar suikastı" olarak nitelendirdiği bu iddialar karşısında hukuki adımlar attığını ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi.





"Dava açacağım!"





Özgür Özel söz konusu telefon görüşmesinde Kılıçdaroğlu'na "Sizin yakın çevrenizden üç kişi bu itibarsızlaştırma operasyonunda yer aldı. Bu kişilere karşı dava açacağım. Bunlar sizinle çalışan, iletişiminizi yürüten kişiler. Bu durumu benden öğrenmenizi istedim. Bu kişiler bu ahlaksızlığın parçası" diyerek tepki gösterdi.





Saymaz, Özel'in dava açacağı kişilerin Ebru Küçükaydın, Tolgahan Erdoğan ve Gökhan Özbek olduğu bilgisini verdi.





Görüşmede Özel'e cevap veren Kılıçdaroğlu ise ismi geçenlere uyarıda bulunacağını belirterek "Elbette dava açmak en doğal hakkınız" şeklinde konuştu.

















İddiaların merkezi Saraçhane mi?





Öte yandan İddiaları ortaya atan Ebru Küçükaydın’ın ismi muhalefetin Cumhurbaşkanlığı için geçen ve Özel’in parti içindeki en güçlü rakibi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.





Söz konusu kareler "Bu hamle Saraçhane'den mi geliyor?" sorusunu gündeme getirirken Özel'e yakın olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu sosyal medya hesabından bir dikkat çeken paylaşımda bulundu.





Ebru Küçükaydın - Ekrem İmamoğlu





Karasu paylaşımında "İlk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız. Koltuk hırsları, partili kimliklerinin önüne geçen bazı arkadaşların da bu kişiliksizlere ayak uydurduğunu üzülerek görüyoruz." ifadelerine yer verdi.





İddiaların Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki çekişmenin devam ettiği süreçte ortaya çıkması da dikkat çeken diğer bir konu.









CHP ve 'bel altı' siyaseti





CHP'de bu iddialarla birlikte uzun süredir devam eden 'bel altı' siyaseti bir kez daha ortaya çıktı. Daha öncede parti bu türden iddialarla gündeme gelmişti.





Deniz Baykal





Baykal'ın istifası





Deniz Baykal, 2010 yılında CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmek zorunda kalmıştı. İstifasının nedeni ise kendisine ait olduğu iddia edilen gizli kamera kaydının medyaya sızdırılmasıydı. Baykal istifasında bu olayın bir "komplo" olduğunu öne sürmüş ve istifa mektubunda, kişisel hayatına yönelik bu saldırının siyaseti itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu ifade etmişti. .





İstifa sonrasında CHP'de liderlik değişimi gerçekleşmiş, Baykal’ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan seçilmişti.

















Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi





CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine birkaç gün kala, 11 Mayıs 2023'te cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. İnce, Memleket Partisi'nin adayı olarak seçim yarışına katılmış, ancak kampanya sürecinde CHP tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.





Son olarak sosyal medya platformlarında CHP'ye yakın hesaplar tarafından İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşılmış ve kamuoyunda büyük ses getirmişti.





İnce, adaylıktan çekildiği basın toplantısında, bu süreçte kendisine yönelik "itibar suikastı" yapıldığını, asılsız videolar ve iftiralarla karşı karşıya kaldığını belirterek diğer aday Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçilerini işaret etmişti.























