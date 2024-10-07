CHP'de 'kaset' başa sardı: Özgür Özel iddialar sonrası Kılıçdaroğlu'nu arayıp ateş püskürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili hakkında ortaya atılan iddialar siyaset kulislerine bomba gibi düşmüştü. CHP'yi karıştıran gelişmeyle ilgili Özel'in selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığı "Yanınızdaki üç kişi bu işin içinde. Bu kişiler bu ahlaksızlığın parçası, mahkemeye vereceğim" dediği öğrenildi. İsmail Saymaz ise Özel'in bahsettiği isimleri Ebru Küçükaydın, Tolgahan Erdoğan ve Gökhan Özbek olarak açıkladı. Diğer yandan ana muhalefette ortaya atılan son iddialar geçmişte yaşanan ve bir genel başkanın istifasına kadar giden 'kaset' olaylarını hatırlattı.
Krizlerin partisi CHP'de sular durulmak bilmiyor.
Çarpıcı iddia
Özel Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP kulislerine bomba gibi düşen iddianın sahibi Ebru Küçükaydın partisinden ihraç edilirken iddialarla ilgili sessizliğini koruyan olayın taraflarından Özgür Özel'den dikkat çeken bir adım geldi.
- CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı bir programda Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin bilgisini paylaştı. Saymaz, Özel'in, kendisine yönelik "itibar suikastı" olarak nitelendirdiği bu iddialar karşısında hukuki adımlar attığını ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi.
"Dava açacağım!"
İddiaların merkezi Saraçhane mi?
Öte yandan İddiaları ortaya atan Ebru Küçükaydın’ın ismi muhalefetin Cumhurbaşkanlığı için geçen ve Özel’in parti içindeki en güçlü rakibi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.
İddiaların Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki çekişmenin devam ettiği süreçte ortaya çıkması da dikkat çeken diğer bir konu.
CHP ve 'bel altı' siyaseti
CHP'de bu iddialarla birlikte uzun süredir devam eden 'bel altı' siyaseti bir kez daha ortaya çıktı. Daha öncede parti bu türden iddialarla gündeme gelmişti.
Baykal'ın istifası
Deniz Baykal, 2010 yılında CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmek zorunda kalmıştı. İstifasının nedeni ise kendisine ait olduğu iddia edilen gizli kamera kaydının medyaya sızdırılmasıydı. Baykal istifasında bu olayın bir "komplo" olduğunu öne sürmüş ve istifa mektubunda, kişisel hayatına yönelik bu saldırının siyaseti itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu ifade etmişti. .
- İstifa sonrasında CHP'de liderlik değişimi gerçekleşmiş, Baykal’ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan seçilmişti.
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi
CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine birkaç gün kala, 11 Mayıs 2023'te cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. İnce, Memleket Partisi'nin adayı olarak seçim yarışına katılmış, ancak kampanya sürecinde CHP tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
- Son olarak sosyal medya platformlarında CHP'ye yakın hesaplar tarafından İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşılmış ve kamuoyunda büyük ses getirmişti.