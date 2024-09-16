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İmamoğlu’nun Yavaş sancısı

Yavaş’ın İmamoğlu ile Tüzük Kurultayı’ndaki konuşmasıyla zirve yapan gerginliği CHP MYK toplantısına taşındı. İmamoğlu’na yakın bir MYK üyesinin "Yavaş, partinin yetkili organlarında tepkisini ortaya koymayarak, parti içinde kriz var havasını güçlendirdi” dediği öğrenildi.

Uğur Duyan
04:00 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:17 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu.
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu.

CHP'de, kurultay günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 'konuşma' krizi düşük yoğunluklu olarak devam ediyor. Kurultayın hemen arkasından yapılan ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da Yavaş-İmamoğlu gerginliği konuşuldu.

KONUŞMASI DOĞRU DEĞİLDİ

MYK üyesi de olan Genel Merkez ve TBMM parti grubundaki İmamoğlu destekçileri, İBB Başkanı'nın, Yavaş'ın sözlerinden duyduğu rahatsızlığın sürdüğünü söyledi. Kaynaklar, "İmamoğlu, Yavaş'ın 'kol kırılır yen içinde kalır' diyerek, eleştirilerini partinin yetkili kurullarına saklaması gerektiğini ve herkesin gözü önünde konuşmasını doğru bulmuyor" diye konuştu.

İmamoğlu'na yakın genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekilleri, Yavaş'ın kurultayda açıktan İmamoğlu ve Özel'i hedef alan sözlerini, geçtiğimiz hafta yapılan MYK toplantısında eleştirdi. Kaynaklar, "İmamoğlu'nun eleştirilerini açıktan yapmaktansa Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başta olmak üzere Parti MYK'sında yer alan destekçileri üzerinden dil getirmeyi tercih ediyor" dedi.

HERKES ZAN ALTINDA

MYK toplantısında İmamoğlu kanadının sözcüleri, "Yavaş, partinin yetkili organlarında tepkisini ortaya koymayarak, parti içinde kriz var havasını güçlendirdi. Üstelik 'fitne ateşine odun atmak' gibi bir ifadeyi kullanarak, herkesi zan altında bıraktı. Bizce bu eleştiriler partinin yetkili kurullarında dile getirilir. (Özgür Özel'i kast ederek) Sizinle görüşmesinde, Ekrem başkanla görüşmesinde bu eleştirisini söyleyebilirdi" şeklinde konuştu.



#Siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
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