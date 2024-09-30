İmamoğlu'na yakın isimler Yavaş'ın adaylığını tartışıyor: 'Her şart altında aday'

Son dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda söylemlerini artıran CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son açıklamasında da partisinin kendisini cumhurbaşkanı adayı göstermesi durumunda seçimlere katılacağını duyurdu. Yavaş "Kesinlikle zafer elde edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yavaş cephesinden gelen adaylıkla ilgili net açıklamalar ise Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri panikletti.
Türkiye'de erken seçim ihtimali olmamasına rağmen ana muhalefette adaylık kavgası şimdiden başladı.
CHP'de adaylık krizi
Yavaş: Aday olurum kazanacağız
Yavaş dün de Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bu yıl 27. kez gerçekleştirilen 'Uluslararası Beypazarı Festivali'nde bir konuşma yaptı. Festival öncesinde sahne alan Yavaş partisinin onayını alması durumunda cumhurbaşkanlığı için de aday olabileceğini ifade etti.
İmamoğlu'na yakın isimler panikledi
- Bu açıklamaya karşı Ekrem İmamoğlu cephesinden hangi adımların geleceği merak edilirken Yavaş'ın adaylık konusunda vites yükseltmesi İmamoğlu'na yakın isimleri panikletti.
CHP'ye yakın gazetecilerden İsmail Saymaz, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Beypazarı'ndaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasını yorumladı.
"Mansur Yavaş her şart altında aday"
Öte yandan İmamoğlu'na yakın bir diğer isim Şaban Sevinç de sosyal medyadan Yavaş'ı hedef aldı.
Yavaş'ı genel merkeze şikayet etti
Daha önce CHP yönetiminin Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda mutabakata vardığını ve Yavaş'a ise 'yardımcılık' teklif edileceği iddiasını ortaya atan Sevinç, Yavaş'ın son adaylık açıklamasının ardından CHP'li eski vekil Necati Yılmaz'ın Yavaş'a verip veriştirdiği paylaşımını alıntıladı.