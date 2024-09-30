İmamoğlu'na yakın isimler Yavaş'ın adaylığını tartışıyor: 'Her şart altında aday'

"Mansur Bey’in açıklamasının kamuoyuna dönük bir deklarasyon değil de partiye dönük bir mesaj olduğunu anladım. Şimdi Mansur Bey bu tartışmayı açınca kalkılmaz sorulur da partiniz aday göstermese ne olacak? Partiniz de gösterirse adaysınız. Partinize de göstermese ne olur? Orada da bir muamma var yani görünüyor görünen o ki Mansur Bey bana sorarsan her şart altında adaydır. Parti aday gösterirse de aday göstermese de aday öyle anlıyorum"