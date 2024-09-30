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İmamoğlu'na yakın isimler Yavaş'ın adaylığını tartışıyor: 'Her şart altında aday'

İmamoğlu'na yakın isimler Yavaş'ın adaylığını tartışıyor: 'Her şart altında aday'

Lokman Özdemir
14:2630/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu
Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu

Son dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda söylemlerini artıran CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son açıklamasında da partisinin kendisini cumhurbaşkanı adayı göstermesi durumunda seçimlere katılacağını duyurdu. Yavaş "Kesinlikle zafer elde edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yavaş cephesinden gelen adaylıkla ilgili net açıklamalar ise Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri panikletti.

Türkiye'de erken seçim ihtimali olmamasına rağmen ana muhalefette adaylık kavgası şimdiden başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada erken seçim tartışmalarına son noktayı koyarak
"Tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. Türkiye'nin önünde seçimsiz 3,5 yıl var. Bu tartışmalar fuzuli hamlelerdir"
dedi.



CHP'de adaylık krizi


Seçime uzun bir süre varken CHP'de daha önce eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu odağında meydana gelen 'aday' krizi şimdi de
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğl
u ve
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş
özelinde patlak verdi.

CHP'de adaylık için ismi geçen Ekrem İmamoğlu'na karşı uzun süre sessizliğini koruyan Yavaş son dönemde
'aday olacağına'
dair söylemlerini sıklaştırdı.

Yavaş: Aday olurum kazanacağız


Yavaş dün de Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bu yıl 27. kez gerçekleştirilen 'Uluslararası Beypazarı Festivali'nde bir konuşma yaptı. Festival öncesinde sahne alan Yavaş partisinin onayını alması durumunda cumhurbaşkanlığı için de aday olabileceğini ifade etti.



CHP'deki adaylık kapışmasında kılıçlar çekildi: Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde adaylık tartışmaları ve Ekrem İmamoğlu ile arasındaki gerginlikler üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce bu konuda temkinli bir tutum sergileyen Yavaş, artık kesin bir duruş sergileyerek "Eğer partimiz bana adaylık teklif ederse, ben de bu göreve talip olurum. Ancak boş laflarla zamanımı harcayacak değilim" dedi. Yavaş'ın adaylık konusuna yeşil ışık yakmasının İmamoğlu cephesinde nasıl yankılanacağı merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler CHP yönetiminin adaylık için İmamoğlu üzerinde karar kıldığını iddia etmişti. Yavaş'ın bu açıklaması bu iddialara cevap olarak değerlendiriliyor.



Yavaş
"2019 yılı bizim için bir dönüm noktasıydı ve bu süreçte Türkiye genelinde belediyeciliğin nasıl olması gerektiği gösterildi. 'Mansur Yavaş belediyeciliği' terimi, belediyecilik literatürüne girdi. Üç olan belediye sayımız şimdi 16’ya ulaştı."
şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorulara da yanıt veren Yavaş,
"Ülkede bu konuda şu an bir gündem yok. Ancak partim beni aday gösterirse, her zaman söylediğim gibi, elbette cumhurbaşkanlığı için de aday olacağım ve kazanacağız"
dedi.

İmamoğlu'na yakın isimler panikledi


  • Bu açıklamaya karşı Ekrem İmamoğlu cephesinden hangi adımların geleceği merak edilirken Yavaş'ın adaylık konusunda vites yükseltmesi İmamoğlu'na yakın isimleri panikletti.

CHP'ye yakın gazetecilerden İsmail Saymaz, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Beypazarı'ndaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasını yorumladı.



"Mansur Yavaş her şart altında aday"


Yavaş'ın çıkışını partiye dönük bir mesaj olduğunu söyleyen Saymaz, Halk TV'de katıldığı programda
"Mansur Bey’in açıklamasının kamuoyuna dönük bir deklarasyon değil de partiye dönük bir mesaj olduğunu anladım. Şimdi Mansur Bey bu tartışmayı açınca kalkılmaz sorulur da partiniz aday göstermese ne olacak? Partiniz de gösterirse adaysınız. Partinize de göstermese ne olur? Orada da bir muamma var yani görünüyor görünen o ki Mansur Bey bana sorarsan her şart altında adaydır. Parti aday gösterirse de aday göstermese de aday öyle anlıyorum"
açıklamasında bulundu.


Saymaz muhalefete
"Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın bir arada olabileceği bir modelin şimdiden tasarlanması gerekir"
önerisinde de bulundu.

Öte yandan İmamoğlu'na yakın bir diğer isim Şaban Sevinç de sosyal medyadan Yavaş'ı hedef aldı.


Yavaş'ı genel merkeze şikayet etti


Daha önce CHP yönetiminin Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda mutabakata vardığını ve Yavaş'a ise 'yardımcılık' teklif edileceği iddiasını ortaya atan Sevinç, Yavaş'ın son adaylık açıklamasının ardından CHP'li eski vekil Necati Yılmaz'ın Yavaş'a verip veriştirdiği paylaşımını alıntıladı.



Yavaş'ın aday olacağı söylemine tepki gösteren Yılmaz paylaşımında CHP Genel Merkezi'ni de etiketleyerek
"Beypazarı’nda konuşan Mansur Yavaş’tan gelen açıklama; 'Partimiz aday gösterirse Cumhurbaşkanı adayı olacağız ve mutlaka kazanacağız!' Ekrem İmamoğlu'na ceza verilmesi ve siyasi yasak getirilmesi konuşulurken; İmamoğlu ile dayanışma mesajını ve birlik görüntüsünü öne çıkarmak yerine, Parti içindeki adaylaşma yarışını gündemde tutmak kime kazandırır dersiniz?!"
ifadelerini yazdı.


CHP kulislerini karıştıran iddia: İmamoğlu'na yakın 'gazeteci' canlı yayında bombayı patlattı

2028'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kılıçların çekildiği CHP'de ismi adaylık için geçen partinin iki büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Adaylık konusunda cepheleşen muhalefette ilerleyen günlerde tartışmaların daha da alevleneceği düşünülürken Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen 'gazeteci' Şaban Sevinç, katıldığı televizyon programında çarpıcı bir iddia ortaya attı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının parti yönetimi tarafından Ekrem İmamoğlu olarak belirlendiğini iddia eden Sevinç, Yavaş'a ise yardımcılık teklif edileceğini ileri sürdü.



#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#İsmail Saymaz

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