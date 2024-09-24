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Muhalefette 'koltuk' mücadelesini kızıştıran anket: İmamoğlu - Yavaş kavgasının nedeni adaylık hesapları mı?

Muhalefette 'koltuk' mücadelesini kızıştıran anket: İmamoğlu - Yavaş kavgasının nedeni adaylık hesapları mı?

Lokman Özdemir
11:5524/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş - Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu
Mansur Yavaş - Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu

'Değişim' hareketiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu Özgür Özel'e devretmesi sonrasında bittiği düşünülen CHP'deki kronikleşen parti içi koltuk mücadelesi, iki büyük şehrin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş etrafında yeniden şekilleniyor. 2028'de gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hesaplarının şimdiden yapıldığı ana muhalefette ismi adaylık için geçen İmamoğlu ve Yavaş arasında karşılıklı yaşanan gerginlik son dönemde siyasetin gündemini meşgul ederken yayınlanan bir anket kavganın nedeni ile ilgili bazı ipuçları veriyor. Peki muhalefetin umudu olarak gösterilen İmamoğlu ve Yavaş'ın arasındaki gerginliğin arka planındaki sebep adaylık kavgası mı? Devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in sessizliğini koruduğu bu çekişmenin neresinde?

28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları, Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı için beklenenin aksine bir yenilgiyle sonuçlandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle biten seçim, muhalefet cephesinde derin bir hayal kırıklığı meydana getirdi ve Kılıçdaroğlu koltuğunu sağ kolu Özgür Özel'e kaptırdı.


Ancak Özel'in yönetimine geçen CHP yönetiminde de krizlerin ve parti içi mücadelenin arkası kesilmedi.


İmamoğlu ve Yavaş gerginliği CHP'yi böler mi?


Parti içinde bazı isimler, Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesini savunurken, partide 2028'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hesapları şimdiden yapılmaya başlandı.


İsimleri muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olarak görülen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki son günlerde iyice belirginleşen kriz, muhalefet cephesinde giderek derinleşen bir sorun haline gelmeye başladı. İki büyükşehir belediye başkanı arasında yaşanan gerilim, hem parti içindeki kırılmayı da net bir şekilde gözler önüne seriyor.



  • Partide, İmamoğlu’nu destekleyenler ile Yavaş’a daha yakın duranlar arasında oluşan kutuplaşma, yaklaşan seçim sürecinde muhalefet cephesinde yeni bir krizin sinyallerini veriyor.

İstanbul'u yönetememesiyle sık sık eleştirilen odağı haline gelen İmamoğlu son dönemde yaptığı açıklamalarda, isim vermeden Mansur Yavaş’a yönelik eleştirilerde bulunuyor. Özellikle İmamoğlu’nun "Küçük meselelerle uğraşan kimse benim yol arkadaşım olamaz" sözleri, Yavaş’a bir gönderme olarak algılandı.


Mansur Yavaş ise bu eleştirilere doğrudan cevap vermekten kaçındı, ancak Yavaş'a yakın bir isim ikili arasında esen soğuk rüzgarları net bir biçimde gözler önüne serdi.


Yavaş cephesinden 'proje çocuk' suçlaması


Yavaş’ın eski Özel Kalem Müdürü ve Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.



Mansur Yavaş cephesinin İmamoğlu salvosuna neden olan kare: 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen Zeydan'ı makamında ağırlamıştı

Siyasi çalkantıların bitmek bilmediği CHP'de, isimleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyadan İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltmesine neden olan fotoğrafın 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen DEM'li Abdullah Zeydan ile verilen kare olduğu ileri sürüldü. Arslan X hesabından yaptığı ve gündeme bomba gibi düşen paylaşımda "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada" ifadelerini kullanmıştı.



Arslan’ın,
"Kendi kariyerini ve belirlenen rotayı her şeyin önüne koyan birine ‘Mustafa Kemal’in askeri’ değil, ‘Proje Çocuk’ denir"
ifadeleri, kamuoyunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığı şeklinde değerlendirildi.


Arslan’ın söz konusu paylaşımı şu şekildeydi:

"Kurucu iradenin, Atatürk’ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, ‘Mustafa Kemal’in Askeri olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk’ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. … Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, ‘Mustafa Kemal’in Askeri’ değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk’ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk’e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, ‘Proje Çocuk’ denir, ‘Mustafa Kemal’in Askeri’ denmez."

Yavaş her ne kadar Arslan'ın sözlerini tasvip etmediğini belirtse de siyaset kulislerinde bu durumun 'danışıklı dövüş' olduğu yorumları yapılıyor.


Kırılmanın sinyalleri


2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için birlikte çalışan 'eski dostlar' İmamoğlu ve Yavaş'ın arasındaki gerginliğin ilk sinyalleri aslında CHP'nin Eylül ayında gerçekleşen Tüzük Kurultayı'nda geldi.


İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Yavaş, konuşma yapacağı bilgisinin kendisine yalnızca 1 saat önce iletildiğini belirterek
"Polemik çıkarmak istemiyorum ama Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve fikirlerimi de açıklamak isterdim"
sözleriyle sitem etmişti. Daha sonra İmamoğlu'nun Yavaş'ın gönlünü aldığı söylense de bu durum ikili arasındaki ilişkinin kırılganlığının bir belirtisi olarak yorumlandı.




İmamoğlu da yaptığı bir konuşmasında parti içindeki çekişmelere yönelik
"Aynı çatı altında siyaset yapan insanlar, kişisel meselelerle uğraşmamalı. 'Sen benim ayağıma bastın, koluma dokundun' gibi tartışmalarla vakit harcayan kim varsa, benim yol arkadaşım değildir"
açıklamasında bulunmuştu.

İmamoğlu'nun bu siteminin Yavaş ve çevresinde kendisine karşı oluşan muhalif bloğa yönelik olduğu değerlendirilmeleri yapılmıştı.



İmamoğlu'nu üzecek anket


Öte yandan muhalefet kanadında cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu uzun süredir gündemi meşgul ediyor.


Bir grup, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi gerektiğini savunurken, diğer bir kesim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasının daha uygun olduğunu dile getiriyor. Bu tartışmalar sürerken, konuya dair dikkat çeken bir anket yayınlandı.


AREA Araştırma'nın gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara
"Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?"
sorusu yöneltildi. Ankete katılanların
yüzde 30.6'sı
, Mansur Yavaş'ı desteklerken, Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak görmek isteyenlerin oranı
yüzde 18.7
oldu. Bu veriler, muhalefet cephesinde adaylık tartışmalarını daha da alevlendirdi.

Rakip olabilirler


başlıklı bugünkü yazısında söz konusu ankete değinen Yeni Şafak yazarı
Tamer Korkmaz
da, muhalefetin yaşayacağı olası aday krizine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Mansur Yavaş, vakti geldiğinde, gayet tabii 'CHP’nin adayı' olmak isteyecektir"
diyen Korkmaz, İmamoğlu'nun ne yapacağını ise şu şekilde aktardı;

"Buna mukabil. İmamson, partideki tamamen baskın gücünü kullanarak kendi adaylığını kabul ettirecektir! Böyle bir durumda ise Mansur Yavaş için CHP dışından (bağımsız veyahut bir başka partiden) aday olma/gösterilme seçeneği 'mecburi bir istikamet' haline gelecektir. Bu gerçekleştiğinde ise İmamson’un Cumhurbaşkanı olma hayallerinin yerinde yeller esebilir!"


Kılıçdaroğlu krizin neresinde?


Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşanan krizdeki rolüne de değinen Korkmaz, yıllardır koruduğu koltuğunu kaybeden eski genel başkanın, bundan sorumlu olarak tuttuğu ve bir zamanlar 'oğlum gibi ' dediği İmamoğlu'ndan intikam alabilmek için Yavaş'ın yanında durduğunu belirtti.


Korkmaz yazısında bu konuya şöyle değindi;

"Parti içi dengeler açısından halen daha önemli bir faktör olan Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise 'İntikam yemeği soğuk yenir' stratejisi ile oynuyor. Kurultayda Hususi Bey’e yenilmesinin 'Baba Nedeni' olan eski evladı Ekrem’den rövanşı almak için Mansur Yavaş’a yakın duruyor ve bundan sonra da duracaktır. Haliyle, Ekrem İmamson’un CHP’lilere yaptığı şu 'Benim yol arkadaşım değiller' yollu seslenişin birincil muhatabı aslında Kemal Bey’in etrafında toplanan muhalif CHP’lilerdir"


Ana muhalefette yeni krizler kapıda


Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki gerginlik, CHP'deki mevcut kırılmayı daha da derinleştirebilir. Genel Başkan Özgür Özel'in ise bu kavgada kimin yanında duracağı merak edilirken sessizliğimi koruması ise dikkatlerden kaçmıyor.


Parti içindeki bölünmeler, özellikle bu iki güçlü ismin arasındaki çatışmalarla birlikte artarken, tabanda da bir ayrışma yaşanması olası görünüyor. Bu durum, CHP'nin önümüzdeki seçimlerde de derin bir krizin içerisine gireceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.



Şehit polis Şeyda Yılmaz üzerinden siyaset yapan CHP'li Başarır aylar önce infaz indirimi istemiş

İzmir'de konuşan CHP TBMM Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüpheli ile yaşanan arbede sırasında şehit edilen polis Şeyda Yılmaz üzerinden siyaset yaptı. Konuşmasında "Sokaklarımız Teksas gibi. Organize suçlar açısından Avrupa’da birinci sıradayız." diyen Başarır'ın aylar önce hükümetten infaz indirimi ve af talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Temmuz ayındaki 9. Yargı Paketi Adalet Komisyonu Toplantısı'nda konulan Başarır "2002’de de Türkiye, Türkiye’ydi. 2024’te de Türkiye aynı Türkiye. Hükümlü sayısı 7 kat neden arttı? Burada bir sorun var. İnsanların temel beklentisi bir infaz indirimiydi" diyor.


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
#seçim
#anket

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