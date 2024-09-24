Muhalefette 'koltuk' mücadelesini kızıştıran anket: İmamoğlu - Yavaş kavgasının nedeni adaylık hesapları mı?

'Değişim' hareketiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu Özgür Özel'e devretmesi sonrasında bittiği düşünülen CHP'deki kronikleşen parti içi koltuk mücadelesi, iki büyük şehrin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş etrafında yeniden şekilleniyor. 2028'de gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hesaplarının şimdiden yapıldığı ana muhalefette ismi adaylık için geçen İmamoğlu ve Yavaş arasında karşılıklı yaşanan gerginlik son dönemde siyasetin gündemini meşgul ederken yayınlanan bir anket kavganın nedeni ile ilgili bazı ipuçları veriyor. Peki muhalefetin umudu olarak gösterilen İmamoğlu ve Yavaş'ın arasındaki gerginliğin arka planındaki sebep adaylık kavgası mı? Devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in sessizliğini koruduğu bu çekişmenin neresinde?
28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları, Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı için beklenenin aksine bir yenilgiyle sonuçlandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle biten seçim, muhalefet cephesinde derin bir hayal kırıklığı meydana getirdi ve Kılıçdaroğlu koltuğunu sağ kolu Özgür Özel'e kaptırdı.
Ancak Özel'in yönetimine geçen CHP yönetiminde de krizlerin ve parti içi mücadelenin arkası kesilmedi.
İmamoğlu ve Yavaş gerginliği CHP'yi böler mi?
Parti içinde bazı isimler, Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesini savunurken, partide 2028'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hesapları şimdiden yapılmaya başlandı.
İsimleri muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olarak görülen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki son günlerde iyice belirginleşen kriz, muhalefet cephesinde giderek derinleşen bir sorun haline gelmeye başladı. İki büyükşehir belediye başkanı arasında yaşanan gerilim, hem parti içindeki kırılmayı da net bir şekilde gözler önüne seriyor.
- Partide, İmamoğlu’nu destekleyenler ile Yavaş’a daha yakın duranlar arasında oluşan kutuplaşma, yaklaşan seçim sürecinde muhalefet cephesinde yeni bir krizin sinyallerini veriyor.
İstanbul'u yönetememesiyle sık sık eleştirilen odağı haline gelen İmamoğlu son dönemde yaptığı açıklamalarda, isim vermeden Mansur Yavaş’a yönelik eleştirilerde bulunuyor. Özellikle İmamoğlu’nun "Küçük meselelerle uğraşan kimse benim yol arkadaşım olamaz" sözleri, Yavaş’a bir gönderme olarak algılandı.
Mansur Yavaş ise bu eleştirilere doğrudan cevap vermekten kaçındı, ancak Yavaş'a yakın bir isim ikili arasında esen soğuk rüzgarları net bir biçimde gözler önüne serdi.
Yavaş cephesinden 'proje çocuk' suçlaması
Yavaş’ın eski Özel Kalem Müdürü ve Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Yavaş her ne kadar Arslan'ın sözlerini tasvip etmediğini belirtse de siyaset kulislerinde bu durumun 'danışıklı dövüş' olduğu yorumları yapılıyor.
Kırılmanın sinyalleri
2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için birlikte çalışan 'eski dostlar' İmamoğlu ve Yavaş'ın arasındaki gerginliğin ilk sinyalleri aslında CHP'nin Eylül ayında gerçekleşen Tüzük Kurultayı'nda geldi.
İmamoğlu'nun bu siteminin Yavaş ve çevresinde kendisine karşı oluşan muhalif bloğa yönelik olduğu değerlendirilmeleri yapılmıştı.
İmamoğlu'nu üzecek anket
Öte yandan muhalefet kanadında cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu uzun süredir gündemi meşgul ediyor.
Bir grup, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi gerektiğini savunurken, diğer bir kesim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasının daha uygun olduğunu dile getiriyor. Bu tartışmalar sürerken, konuya dair dikkat çeken bir anket yayınlandı.
Rakip olabilirler
Kılıçdaroğlu krizin neresinde?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşanan krizdeki rolüne de değinen Korkmaz, yıllardır koruduğu koltuğunu kaybeden eski genel başkanın, bundan sorumlu olarak tuttuğu ve bir zamanlar 'oğlum gibi ' dediği İmamoğlu'ndan intikam alabilmek için Yavaş'ın yanında durduğunu belirtti.
Ana muhalefette yeni krizler kapıda
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki gerginlik, CHP'deki mevcut kırılmayı daha da derinleştirebilir. Genel Başkan Özgür Özel'in ise bu kavgada kimin yanında duracağı merak edilirken sessizliğimi koruması ise dikkatlerden kaçmıyor.
Parti içindeki bölünmeler, özellikle bu iki güçlü ismin arasındaki çatışmalarla birlikte artarken, tabanda da bir ayrışma yaşanması olası görünüyor. Bu durum, CHP'nin önümüzdeki seçimlerde de derin bir krizin içerisine gireceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.