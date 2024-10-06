CHP'de kavga bel altına indi

CHP’deki parti içi kavga bel altına indi. CHP’de siyaset yapan gazeteci Ebru Küçükaydın, Özgür Özel’in Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile aşk yaşadığını iddia etti. Küçükaydın, Durbay’ın 2 Ağustos’ta kürtaj olduğunu da öne sürdü. Ancak Durbay çektiği videoda iddialara tepki gösterirken o tarihte bağırsak ameliyatı olduğunu söyledi.
CHP’de yasak aşk iddialarına ilişkin tartışmalar sürüyor. Gazeteci Ebru Küçükaydın, Antalya'dan yayın yapan “haberimizvar.net” isimli internet sitesinde yayınladığı “Özel düğümü Şehzadeler'de mi çözüldü?” başlıklı yazıda, 36 yaşındaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le 15 yıldır yasak aşk yaşadığını, bu birlikteliğinden gebe kaldığı ve 2 Ağustos'ta kürtaj olduğunu iddia etti. Yazıda, gizlice yapılan kürtajın Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yardımıyla gerçekleştiği, Durbay'ın yükselmesinde Özel ve Ağbaba’nın etkisinin olduğu savunuldu. Sessizliğini bozup iddialara tepki gösteren Durbay, o tarihte bağırsak ameliyatı olduğunu söyledi.
İMAMOĞLU İLE FOTOĞRAFI ÇIKTI
İddiaların sahibi Küçükaydın'ın, Özel'in parti içindeki en büyük rakibi olarak görülen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafları ortaya çıkması, “Operasyon Saraçhane’den mi?” yorumlarına neden oldu. Özel'e yakınlığıyla bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun açıklamaları bunu doğruladı.
KOLTUK HIRSI VURGUSU
Parti içi rekabete dikkat çeken Karasu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “(..)İlk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız. Koltuk hırsları, partili kimliklerinin önüne geçen bazı arkadaşların da bu kişiliksizlere ayak uydurduğunu üzülerek görüyoruz. Size en iyi cevabı, CHP’nin sağduyulu üyeleri zamanı geldiğinde mutlaka gösterecektir! Sizin bu ahlaksızca karalamalarınıza karşı bizler, 14 Mayıs’taki hayal kırıklığını bir daha vatandaşlarımıza yaşatmamak için; halkımızla buluşmaya, partimizi ilk seçimde iktidar yapmaya kararlıyız. (..) Hiç kimsenin de bu yolda önümüze engel olma girişimlerine pabuç bırakmadık, bırakmayacağız.”
İHRAÇ EDILECEK
İddiayı ortaya atan Ebru Küçükaydın’ın, CHP’den ihracı istendi. CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı, Küçükaydın’ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Küçükaydın adı daha önce eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ile de anılmıştı. Küçükaydın, Akaydın ile evleneceğini açıklamıştı.