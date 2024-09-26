Adaylık kavgası derinleşiyor: Mansur Yavaş'tan İmamoğlu cephesine 'çok rahatsızım!' resti

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden adaylık kavgasına tutuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında son günlerde tavan yapan sürtüşme giderek daha da sertleşiyor. İmamoğlu cephesinden gelen açıklamalara şimdiye kadar net bir karşılık vermeyen Mansur Yavaş vites yükseltti. Son günlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı konusunda dolaşıma sokulan haberlerle ilgili konuşan Yavaş "Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarından çok rahatsızım. Gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklama yapıyorlar, susturulmaları gerekiyor" dedi.
CHP'nin uzun süredir hazırlıksız göründüğü cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi, 2023 seçimlerinde alınan yenilgi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılması sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun partide yükselen bir figür olmasıyla daha da karmaşık hale geldi.
Uzun süre sessiz kaldı
Bu süreçte asli görevi olan İstanbul'u yönetme konusunda başarısız bir tablo çizen Ekrem İmamoğlu, daha açık bir şekilde cumhurbaşkanlığı adaylığını ima eden açıklamalar yaparken, Mansur Yavaş ise bu konuda uzun süre sessizliğini korumuş ve geri planda kalmayı tercih etmişti.
Tüzük kurultayında sitem
İmamoğlu'ndan Yavaş cephesine salvo
- Bu çıkış, sosyal medyada özellikle Mansur Yavaş’a dolaylı bir gönderme olarak yorumlandı. İmamoğlu’nun bu sözleri, CHP'nin üst kademelerindeki derin çatlakların bir yansıması olarak görülürken, Yavaş’tan net bir yanıt gelmedi ancak bir ismin paylaşımı parti içindeki ayrışmayı net bir şekilde gözler önüne serdi.
İmamoğlu'na 'proje çocuk' tepkisi
Yavaş: Çok rahatsızım!
Adaylığa açık açık yeşil ışık yakan ve partiyi de bu yönde yönlendirmeye çalıştığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'na bu zamana kadar açıktan cephe almayan Yavaş ilk kez net bir tavır ortaya koydu.
"Susturulmaları gerekiyor"
Şaban Sevinç'e verip veriştirmişti
Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen gazeteci Şaban Sevinç'e tepki göstermişti.
Sevinç: CHP'nin adayı belli
Parti içindeki bu krizin, adaylık konusunda net bir yol haritası belirlenmediği sürece daha da derinleşebileceği düşünülüyor.