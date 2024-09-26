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Adaylık kavgası derinleşiyor: Mansur Yavaş'tan İmamoğlu cephesine 'çok rahatsızım!' resti

Adaylık kavgası derinleşiyor: Mansur Yavaş'tan İmamoğlu cephesine 'çok rahatsızım!' resti

Lokman Özdemir
10:5426/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu
Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden adaylık kavgasına tutuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında son günlerde tavan yapan sürtüşme giderek daha da sertleşiyor. İmamoğlu cephesinden gelen açıklamalara şimdiye kadar net bir karşılık vermeyen Mansur Yavaş vites yükseltti. Son günlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı konusunda dolaşıma sokulan haberlerle ilgili konuşan Yavaş "Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarından çok rahatsızım. Gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklama yapıyorlar, susturulmaları gerekiyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) aylardır süregelen cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu
ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş
arasında açıkça yaşanan bir krize evrildi.

2023 seçimlerinde
Kemal Kılıçdaroğlu
'nun seçilmesi için birlikte çalışan CHP'li iki başkan arasında adaylık konusunda yaşanan bu gerilim, parti içindeki dengeleri ve CHP’nin genel siyasetini ciddi şekilde sarsıyor. Adaylık yarışı parti tabanında bir
'bölünme'
tehlikesini de beraberinde getiriyor.


Muhalefette 'koltuk' mücadelesini kızıştıran anket: İmamoğlu - Yavaş kavgasının nedeni adaylık hesapları mı?

'Değişim' hareketiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu Özgür Özel'e devretmesi sonrasında bittiği düşünülen CHP'deki kronikleşen parti içi koltuk mücadelesi, iki büyük şehrin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş etrafında yeniden şekilleniyor. 2028'de gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hesaplarının şimdiden yapıldığı ana muhalefette ismi adaylık için geçen İmamoğlu ve Yavaş arasında karşılıklı yaşanan gerginlik son dönemde siyasetin gündemini meşgul ederken yayınlanan bir anket kavganın nedeni ile ilgili bazı ipuçları veriyor. Peki muhalefetin umudu olarak gösterilen İmamoğlu ve Yavaş'ın arasındaki gerginliğin arka planındaki sebep adaylık kavgası mı? Devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in sessizliğini koruduğu bu çekişmenin neresinde?



CHP'nin uzun süredir hazırlıksız göründüğü cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi, 2023 seçimlerinde alınan yenilgi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılması sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun partide yükselen bir figür olmasıyla daha da karmaşık hale geldi.


Uzun süre sessiz kaldı


Bu süreçte asli görevi olan İstanbul'u yönetme konusunda başarısız bir tablo çizen Ekrem İmamoğlu, daha açık bir şekilde cumhurbaşkanlığı adaylığını ima eden açıklamalar yaparken, Mansur Yavaş ise bu konuda uzun süre sessizliğini korumuş ve geri planda kalmayı tercih etmişti.





Tüzük kurultayında sitem


Yavaş ilk rahatsızlığını CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultay'ında dile getirmişti. Kurultayda kendisine konuşma yapacağının bir saat önceden bildirildiğini belirten Yavaş
"Polemik falan çıkarmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer 2 belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır"
sözleriyle sitem etmişti.


İmamoğlu'ndan Yavaş cephesine salvo


Yavaş gibi adaylık konusunda geri durmayan Ekrem İmamoğlu ise son açıklamalarıyla açıkça Yavaş'ın etrafında oluşan kendisine muhalif cepheyi eleştirmişti. İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada
"Ayağıma bastın, yüzüme ters baktın diyenler benim yoldaşım olamaz"
diyerek parti içindeki güç mücadelesine değinmişti.




İmamoğlu
"Parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim var ise, hem bu millete ihanet eder, hem de başkomutan Gazi Mareşal, Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net."
ifadelerini kullanmıştı.

  • Bu çıkış, sosyal medyada özellikle Mansur Yavaş’a dolaylı bir gönderme olarak yorumlandı. İmamoğlu’nun bu sözleri, CHP'nin üst kademelerindeki derin çatlakların bir yansıması olarak görülürken, Yavaş’tan net bir yanıt gelmedi ancak bir ismin paylaşımı parti içindeki ayrışmayı net bir şekilde gözler önüne serdi.

İmamoğlu'na 'proje çocuk' tepkisi


Yavaş’ın eski Özel Kalem Müdürü, Beypazarı’ndan hemşerisi ve bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, X hesabında Ekrem İmamoğlu'nun ismini vermeden, onu
"proje çocuğu"
,
"siyasi sahtekar"
,
"tek derdi kendi kariyerine odaklanmak ve başkalarının çizdiği yolda ilerlemek"
ve
"hangi değerlere sadık olduğu belli olmayan biri"
gibi ifadelerle eleştirdi.




Yavaş: Çok rahatsızım!


Adaylığa açık açık yeşil ışık yakan ve partiyi de bu yönde yönlendirmeye çalıştığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'na bu zamana kadar açıktan cephe almayan Yavaş ilk kez net bir tavır ortaya koydu.


CHP'nin cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına sert tepki gösteren Yavaş, adaylık konusunun zamanı geldiğinde ele alınması gerektiğini belirterek, gazeteciler ve danışmanlar tarafından yapılan kışkırtıcı ve fitne yaratacak açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Yavaş
"Bu durum beni fazlasıyla rahatsız ediyor. Adaylık meselesi zamanı geldiğinde konuşulmalı, bu tür tartışmalar fitne yaratıyor"
dedi.


"Susturulmaları gerekiyor"


Yavaş
"İki yıl 2023’e gelirken Altılı Masa’da aday kim olacak tartışmasını yaşadık. Şimdi bakıyorum; tahrik edici açıklamalar yapılıyor, gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklama yapıyorlar. Bir iki sefer açıklama yapıldı ama orada kaldı ama susturulmaları gerekiyor"
şeklinde konuştu.

İstifa edeceğine dair iddialara da cevap veren Yavaş
"İstifa gibi bir düşüncem yok, olur mu öyle şey! Hayır, hayır, hayır…"
ifadelerini kullandı.

Şaban Sevinç'e verip veriştirmişti


Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen gazeteci Şaban Sevinç'e tepki göstermişti.


"Herhalde bir görev üstlendi kendi kendine" diyen Yavaş
"Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor"
sözleriyle parti içindeki çekişmeye dikkat çekmişti.




Sevinç: CHP'nin adayı belli


Yavaş'ın 'partiyi karıştırıyor' dediği Şaban Sevinç geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında CHP'nin adaylık tartışmalarında kararını verdiğini ifade ederek
"CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş da kabul ederse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak."
iddiasını ortaya atmıştı.

Parti içindeki bu krizin, adaylık konusunda net bir yol haritası belirlenmediği sürece daha da derinleşebileceği düşünülüyor.



Mansur Yavaş cephesinin İmamoğlu salvosuna neden olan kare: 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen Zeydan'ı makamında ağırlamıştı

Siyasi çalkantıların bitmek bilmediği CHP'de, isimleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyadan İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltmesine neden olan fotoğrafın 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen DEM'li Abdullah Zeydan ile verilen kare olduğu ileri sürüldü. Arslan X hesabından yaptığı ve gündeme bomba gibi düşen paylaşımda "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada" ifadelerini kullanmıştı.


#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#aday
#Şaban Sevinç

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