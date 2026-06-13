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Kayseri'de bir şahıs eski kayınvalidesi ve baldızını bıçakla yaraladı

Kayseri'de bir şahıs eski kayınvalidesi ve baldızını bıçakla yaraladı

00:1213/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
IHA
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski kayınvalidesi ile baldızını bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs tartıştığı eski kayınvalidesini ve baldızını bıçakla yaraladı. Ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Gökçay Sokak’taki meydana gelen olayda, M.S. ile eski kayınvalidesi Ö.Y. ve baldızı Z.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. yanında bulunan bıçakla Ö.Y. ve Z.Y.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından iki yaralıyı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.S’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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