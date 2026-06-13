Kayseri'de bir şahıs eski kayınvalidesi ve baldızını bıçakla yaraladı

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Gökçay Sokak’taki meydana gelen olayda, M.S. ile eski kayınvalidesi Ö.Y. ve baldızı Z.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. yanında bulunan bıçakla Ö.Y. ve Z.Y.’yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından iki yaralıyı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.S’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.