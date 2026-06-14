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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ‘Modüler Aile Eğitim Programı’ 81 ilde yaygınlaştırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ‘Modüler Aile Eğitim Programı’ 81 ilde yaygınlaştırıldı

12:2414/06/2026, Pazar
IHA
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Modüler Aile Eğitim Programı’nın uygulanmaya başladığı tarihten bu yana yaklaşık 42 bin anne ve babaya ulaşılarak ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.
Modüler Aile Eğitim Programı’nın uygulanmaya başladığı tarihten bu yana yaklaşık 42 bin anne ve babaya ulaşılarak ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılında 19 ilde pilot olarak başlattığı Modüler Aile Eğitim Programı, 2026 yılı itibarıyla 81 ilin tamamında uygulanmaya başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile yapısını güçlendirmek amacıyla 2024 yılında 19 ilde pilot uygulamalar ile başlatılan ve 2025 Aile Yılı kapsamında 61 ilde hayata geçirilen Modüler Aile Eğitim Programı, 2026 yılı itibarıyla 81 ilin tamamında yaygınlaştırıldı.

Bakanlığın aileyi korumaya yönelik politika ve uygulamalarının önemli bileşenleri arasında yer alan program ile aile içi iletişimi güçlendirmek, anne babaları desteklemek ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu doğrultusunda geliştirilen Modüler Aile Eğitim Programı’nın koruyucu ve önleyici yaklaşımıyla ailelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Anne babalar için 12 kapsamlı eğitim modülü

Bakanlık tarafından 2013 yılında hazırlanan Aile Eğitim Programı, ailelerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda içerik ve yöntem açısından yeniden düzenlenerek Modüler Aile Eğitim Programı geliştirilerek uygulamaya alındı. Toplam 8 ana ve 4 ek modül olarak güncel yetişkin eğitimi yöntemleriyle hazırlanan program ile yalnızca bilgi aktarımı değil, anne babaların tutum, beceri ve davranışlarında kalıcı ve olumlu değişiklikler oluşturmak amaçlanıyor. Gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcıların aktif öğrenme süreçlerine katılımı desteklenirken, eğitim sonrasında verilen ev ödevleriyle de öğrenilenlerin aile yaşamına taşınması teşvik ediliyor.

Program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 42 bin anne ve babaya ulaşıldı

En fazla 30 kişilik gruplarla gerçekleştirilen ve 9 ila 12 hafta süren eğitimlerde uygulamalı etkinlikler, grup çalışmaları ve deneyim paylaşımına dayalı öğrenme yöntemleri kullanılıyor. Bu sayede anne babalar hem yeni beceriler kazanıyor hem de benzer deneyimlere sahip diğer ebeveynlerle deneyim ve paylaşım ortamı oluşturuyor.

Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve belediyelerle kurulan iş birlikleri sayesinde farklı hedef gruplarına da ulaşılıyor. Modüler Aile Eğitim Programı’nın uygulanmaya başladığı tarihten bu yana yaklaşık 42 bin anne ve babaya ulaşılarak ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.


Katılımcılardan olumlu geri bildirimler

Katılımcılardan alınan geri bildirimler, Modüler Aile Eğitim Programı’nın yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayarak aile yaşamında olumlu değişimlere katkı sağladığını ortaya koyuyor. Eğitime katılan anne babalar, program sayesinde çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmeye başladıklarını, iletişim becerilerinin geliştiğini ve ebeveynlik konusunda daha bilinçli tutumlar sergilediklerini ifade ediyor.

Geri bildirimlerde, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarla iletişim, çatışma çözme ve aile içi dayanışma alanlarında önemli kazanımlar elde edildiği belirtiliyor. Program kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı çalışmaların ise anne babaların yaşam deneyimlerini yeniden değerlendirmelerine ve geleceğe yönelik umutlarını güçlendirmelerine katkı sunduğu kaydediliyor.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Modüler Aile Eğitim Programı
#Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu
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