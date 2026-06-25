HAYAT 112 ile ilk ayda 12 milyonu aşkın işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin duyurduğu yeni nesil dijital dilekçe niteliği taşıyan HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, daha ilk ayında vatandaşlardan büyük bir ilgi görerek dijital çağın en güçlü güvencesi hâline geldi. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yeni dijital süreçle 2 bin 254 sokak hayvanı ile ilgili müdahalede bulunuldu.

Dijital portala yeni sürüm eklendi

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirilen HAYAT 112, yeni sürümüyle birlikte çok daha güçlü ve kullanıcı dostu özelliklere kavuştu. Artık kullanıcılar uygulamaya eklenen tüm yenilikleri doğrudan uygulama içerisinden görebilecek, trafik ihlallerine eklenen “makas atma” olaylarını kolayca bildirebilecekler.

Ücretli ücretsiz yol bilgisi de alınabiliyor

Sürücüler için büyük kolaylık sağlayacak Radar+ özelliğine ücretli ve ücretsiz yol tercihleri dâhil edilirken, Sabit Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının da harita üzerinden anlık olarak görüntülenebilmesi sağlandı. Son olarak, daha erişilebilir bir kullanım için yazı boyutları cihaz ayarlarıyla tamamen uyumlu hâle getirildi. "Bir tuş kadar yakın, bir hayat kadar değerli" olan HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, sürekli gelişen güçlü dijital altyapısıyla 7 gün 24 saat hizmete devam edecek.

10 saniyelik ihbarla 7 bin müdahale

Çiftçi’nin duyurduğu uygulama 600 binden fazla indirme sayısına ulaşarak dijital dünyada en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. 10 saniyelik dijital ihbarlar ile trafik kazası, ilk yardım, yangın ve asayiş olayları başta olmak üzere 7 bin 157 acil vakaya çok daha hızlı müdahale edilmesini sağladı. Günde ortalama 370 binin üzerinde işlem ile acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulama gibi 12 milyonu aşkın işlemle uygulama kullanımı rekor kırdı.







