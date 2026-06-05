HAYAT 112’ye 3 milyon ihbar yapıldı: Gizli mod özelliği bulunuyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin 2 hafta önce duyurduğu yen nesil dilekçe portalı "HAYAT 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması" tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirildi. Türkiye’nin kısa sürede büyük bir beğeniyle indirdiği "HAYAT 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması" sayesinde vatandaşlar artık dijital yollarla, görsel destekli ihbarda bulunabiliyor.

Artık tek görsel ile ihbar dönemi başladı

Vatandaşların e-Devlet bilgileriyle giriş yapabildiği uygulamada 'İlk Yardım İhbarı' tek tuşla fotoğraf veya 10 saniyelik video ekleyip olayın yaşandığı adresi ekleyerek anında polis ekiplerine iletilecek. Güvenlik güçleri hızla olay yerine intikal edecek. İhbarların e-Devlet üzerinden yapılacağı için dijital dilekçe niteliğinde olacak. Uygulama 5 ve üzeri şiddetinde depremin yaşandığı yerin 100 kilometre yarıçapındaki vatandaşlara ‘İyi misin?’ mesajı gönderecek. Eş zamanlı olarak sistemde kayıtlı 5 yakınına otomatik ‘Merak Etmeyin o Güvende’ mesaj iletilecek.

Gizli mod özelliği bulunuyor

Uygulama kapsamında ihbarda bulunan vatandaşların kimlik ve kişisel bilgileri, KVKK'ye uygun olarak tamamen gizli tutulacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Vatandaşlar, "ihbarımı gizli tut" seçeneğiyle gizlilik modunu aktifleştirerek suçla mücadeleye güvenle destek olabilecek. Uygulama üzerinden ihbar yapmak istemeyenler için geleneksel sesli çağrı sistemi de korunuyor. Dijital menülerle vakit kaybetmek istemeyen vatandaşlar, panik anlarında ekrandaki "112 Acil" butonuna dokunarak merkeze anında sesli olarak bağlanabilecek.

Radarlar hayat 112 acilde

Portal sayesinde vatandaşlar, seyahat edecekleri güzergâhlardaki EDS'leri, sabit radarları ve hız koridorlarını tüm şeffaflığıyla telefonlarından görebilecek. Güvenlik gereği arama ve çevirme noktalarının tam konumu verilmeyecek; ancak yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçileceği uygulamada bildirilecek.

Yarım milyonu geçti

Uygulamanın iOS ve Android’den indirilmeye başladığı tarihten itibaren yalnızca 2 hafta içerisinde içerisinde yarım milyonu geçti. Acil ihbar hattının tek bir numarada toplanmasının ardından dijital dünyaya yönelik atılan adımlar çerçevesinde 112, sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkarılarak fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştü. Tüm mobil uygulamaların tek bir çatı altında birleştirilmesiyle dijital bütünlük sağlandı.

3 milyon dijital ihbar yapıldı

Uygulamada 2 hafta içersinde 3 milyon ihbar yapıldı. En çok ihbarın geldiği birim emniyet oldu. Sırasıyla, AFAD, Jandarma, İtfaiye, Orman Yangını İhbarı ve Sahil Güvenlik birimlerine ihbar yapıldı.

Logonun sırrı: 112 koordinasyon yıldızı ve güç birliği

İçişleri Bakanlığı'nın acil durum organizasyon kabiliyetini ve merkezi yönetim kapasitesini simgeleyen yeni logo, kurumlar arası sarsılmaz bağı temsil eden "koordinasyon yıldızı" anlayışıyla tasarlandı. Konseptin merkezinde yer alan pusula formu yön göstericiliği, güveni ve hızlı karar alma refleksini yansıtırken; yıldızın merkezindeki beyaz komuta halkası ise Türkiye'nin ortak acil çağrı numarası olan 112’nin merkezi komuta ve koordinasyon gücünü akıllarda kalacak şekilde vurguluyor. Yıldızdan ülkenin dört bir yanına uzanan hatlar; emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye, sahil güvenlik, orman ve yerel yönetimlerin ortak bir sistem içinde birleşen gücünü gözler önüne seriyor. Bu doğrultuda sekiz yönlü yıldız; hız, güven, sağlık, isabet, koordinasyon, hazırlık, yerlilik ve erişilebilirlik ilkeleriyle acil müdahale birimlerinin aynı merkez etrafında tek bir refleksle hareket ettiğini ve Türkiye'nin her noktasına ulaşıldığını simgeliyor.







