12. Yargı Paketi kabul edildi mi, komisyonunda geçti mi?

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Yargı süreçlerinin hızlandırılması, etkinliğin artırılması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesini amaçlayan teklif, birçok alanda önemli düzenlemeler içeriyor. İşte 12. Yargı Paketi’nin içeriği, kapsamı ve getirdiği yenilikler.
Kamuoyunda merakla beklenen 12. Yargı Paketi düzenlemesinde önemli gelişme yaşandı. AK Parti milletvekilleri, kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Kanun Teklifi"' Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İşte 12. Yargı Paketi düzenlemesinin içeriği ve kapsamı.
12. Yargı Paketi düzenlemesinin içeriği ve kapsamı
Görüşmeler sırasında 'iban dolandırıcılığı' olarak bilinen, ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı önerge verildi.
Suç eylemi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'nitelikli dolandırıcılık' başlığı altında ilk kez tanımlandı. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere de yarı oranda indirim yapılması taahhüt edildi. Kabul edilen önerge ile mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Teklife göre hukuk davalarında artık iki duruşma arasında en fazla 3 ay ara verilebilecek.
Avukatların ön inceleme duruşmalarına da sesli ve görüntülü bilişim sistemi ile katılabilmesine olanak sağlanacak.
Ayrıca noter evraklarının elektronik ortamda gönderilmesinin yolu açılarak yazışma süreci kısalacak. Bölge idare mahkemelerinin ilk derece kararını iptal edip verdiği kararlara itiraz edilebilecek.
Yeni yargı paketi ile idari yargıda da süreç hızlanacak. 2026 yılı için konusu 486 bin lirayı geçmeyen iptal ve tam yargı davaları artık hakim heyeti yerine tek hakim tarafından karara bağlanabilecek.
Paketle,, alacaklarda enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının önüne geçilmesi için de adım atılıyor. Buna göre, yasal faiz oranı hesaplanırken Merkez Bankası verileri baz alınacak.