Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrasında CHP içinde patlak veren meşruiyet ve tüzük savaşı, genel merkez koridorlarından yerel yönetimlere kadar sıçrayarak siyaset kulislerini tamamen hareketlendirmiş durumda. Özgür Özel cephesinin Parti Meclisi'nden topluca istifa ederek yönetimi kilitleme hamlesinin ardından, tabandaki kırılma belediye başkanlarının da istifa süreçlerini hızlandırdı. CHP ve İYİ Parti saflarından ayrılan çok sayıda yerel yöneticinin AK Parti’ye katılım trendi devam ederken, en dikkat çeken geçişlerden biri son olarak Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un CHP'den istifa edip resmi olarak AK Parti'ye katılmasıyla yaşandı.