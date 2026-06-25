Mutlak butlan kararı sonrası CHP’de hareketli günler yaşanıyor. Milletvekillerinin yanı sıra farklı il ve ilçelerden belediye başkanlarının da partilerinden istifa edeceğine yönelik haberler gündeme geliyor. CHP ve İYİ Parti’den bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılacağı öne sürülürken, gözler AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na çevrildi. Peki, AK Parti’ye katılacak belediye başkanları kimler?
Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrasında CHP içinde patlak veren meşruiyet ve tüzük savaşı, genel merkez koridorlarından yerel yönetimlere kadar sıçrayarak siyaset kulislerini tamamen hareketlendirmiş durumda. Özgür Özel cephesinin Parti Meclisi'nden topluca istifa ederek yönetimi kilitleme hamlesinin ardından, tabandaki kırılma belediye başkanlarının da istifa süreçlerini hızlandırdı. CHP ve İYİ Parti saflarından ayrılan çok sayıda yerel yöneticinin AK Parti’ye katılım trendi devam ederken, en dikkat çeken geçişlerden biri son olarak Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un CHP'den istifa edip resmi olarak AK Parti'ye katılmasıyla yaşandı.
Hangi belediyeler AK Parti’ye katılacak?
CHP’den istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile İYİ Parti'den ayrılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti saflarına katılması bekleniyor. Bugün gerçekleştirilecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’da belediye başkanının parti rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
İstanbul'da AK Parti'ye geçecek belediye başkanları var mı?
tv100 ekranlarında konuşan Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, yerel yönetimlere dair önemli bir kulis bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Kelkitlioğlu’nun açıklamaları, İstanbul’daki siyasi dengelere ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, İstanbul’da en az üç ilçenin yeniden AK Parti’ye geçeceğine yönelik kulis bilgisi olduğunu açıkladı.
31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yaşanan transferlerin ardından yerel seçim haritası değişti. 31 Mart'tan bu yana 80’e yakın belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı. Geçişlerin siyasi yelpazedeki dağılımında ise Yeniden Refah Partisi ilk sırada.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra biri büyükşehir, biri il, 13'ü ilçe, ikisi belde olmak üzere CHP'li 17 belediye başkanı AK Parti'ye geçti.
AK Parti'ye geçen büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu (Aydın). İl belediye başkanı ise Burcu Köksal (Afyonkarahisar). Çerçioğlu, 14 Ağustos 2025'te; Köksal ise 12 Mayıs 2026'da AK Parti'ye katıldı.
CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları şunlar:
• Haymana Belediye Başkanı Levent Koç
• Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
• Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal
• Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu
• Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan
• Haymana Belediye Baykanı Levent Koç
• Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz
• Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel
• Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım
• Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu
• Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan
• Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş
• Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca
• Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak
• Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut
• Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül
• Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul
• Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya