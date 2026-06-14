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Aydın'a şehit ateşi düştü: KADES ihbarına giden polise hain saldırı

Aydın'a şehit ateşi düştü: KADES ihbarına giden polise hain saldırı

07:3014/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
AA
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Tayfun Baş’ın Aydın’ın İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve yaklaşık 15 gün önce baba olduğu öğrenildi.
Tayfun Baş’ın Aydın’ın İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve yaklaşık 15 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş silahlı saldırıda şehit oldu.

Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan iş yerindeki kadın H.S, telefonundaki KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibindeki polis memuru Tayfun Baş ile iş yerindeki H.S'ye, kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş G.Y. silahla ateş etti.

Olayda, aynı silahla intihar girişiminde bulunan G.Y, eski eşi H.S. ve polis memuru Tayfun Baş yaralandı.

Sağlık görevlilerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan H.S. ve G.Y'nin tedavisi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Evli ve 2 çocuğu olan şehit polis memuru Tayfun Baş’ın Aydın’ın İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve yaklaşık 15 gün önce baba olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Çiftçi’den şehit olan polis Tayfun Baş için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Baş’ın silahlı saldırıda şehit olması dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.


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