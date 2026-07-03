Irak’ın iki trilyon doları çalındı

Güvenlik güçleri tarafından baskın yapılan üst düzey siyasetçi, milletvekilleri ve bürokratların ofis ve evlerinde yüklü miktarlarda para ve altın ele geçiriliyor. Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin Hukuk Danışmanı Münir Haddad, ülke genelinde yürütülen yolsuzlukla mücadele operasyonlarında el konulan varlıkların miktarının "akıl sınırlarını zorladığını" belirterek, 2003 yılından bu yana ülkeden çalınan paranın 2 trilyon doları geçtiğini açıkladı. Haddad, Başbakan Zeydi liderliğinde yürütülen yolsuzlukla mücadele operasyonunun ise "kırmızı çizgiler veya bir zaman sınırı olmaksızın" kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Haddad, operasyonlar kapsamında sorgulanan kişilerin itiraflarının kendilerine dokunmasından korkan bazı siyasetçilerin Başbakan Zeydi'ye itirazlar ilettiğini ancak Zeydi'nin operasyonların sürdürülmesi konusunda kararlılık gösterdiğini belirtti.

Günlük baskınların hız kesmeden sürdüğünü ve gözaltına alınanların sayısına dair henüz nihai bir istatistiğin bulunmadığını aktaran Haddad, yakalanan ana şüphelilerin detaylı itirafları sayesinde yeni isimlere ulaşıldığını aktardı. Zanlıların el konulan mal varlıkları ve gayrimenkullerinin "akıl ve mantık sınırlarını zorlayacak" boyutlarda olduğunu vurgulayan Hukuk Danışmanı, sadece tek bir yetkilinin kendi veya ailesinin adına kayıtlı 50'den fazla lüks gayrimenkulün tespit edildiği bilgisini paylaştı. Haklarında yakalama kararı bulunan bazı şüphelilerin ülke dışına kaçmaya çalıştığına dikkat çeken Haddad, IKBY makamlarının süreçte iş birliği yaparak bu kişilerden 8'ini Bağdat'a teslim ettiğini ifade etti. Haddad, el konulan tüm nakit para ile gayrimenkullerin istisnasız Irak devlet hazinesine devredileceğini sözlerine ekledi.