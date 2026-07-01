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MİT Başkanı Kalın Erbil'de KDP lideri Barzani ile bir araya geldi

MİT Başkanı Kalın Erbil'de KDP lideri Barzani ile bir araya geldi

23:421/07/2026, Çarşamba
AA
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Irak’ta temaslarını sürdüren MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil’de KDP lideri Mesud Barzani ile görüştü
Irak’ta temaslarını sürdüren MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil’de KDP lideri Mesud Barzani ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani ile bir araya gelerek güncel meseleleri görüştü. Görüşmede; Türkiye, Irak ve IKBY arasındaki ilişkilerin ve koordinasyonun güçlendirilmesi vurgulandı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesud Barzani, Erbil’in Pirmam beldesindeki konutunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, bölgedeki son gelişmeler ile güvenlik ve istikrarı etkileyen güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca, IKBY, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkiler ile koordinasyonun çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin öneminin teyit edildiği belirtildi.

MİT Başkanı Kalın, Irak'ın Kerkük şehrini de ziyaret ederek, tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulunmuştu.

Kalın, daha sonra ITC Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya gelmiş ve ardından Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile Kerkük Valiliğinde görüşme gerçekleştirmişti.


Bağdat'ta yoğun görüşme trafiği

MİT Başkanı Kalın, dün Bağdat'ta yoğun görüşmeler yapmıştı.

Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclis Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Siyade Koalisyonu lideri Hamis Hançer ve Takaddüm Partisi Başkanı Muhammed Halbusi bir araya gelmişti.

Görüşmelerde Türkiye- Irak arasında güvenlik ve istihbarat işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınmıştı.



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