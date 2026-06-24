Türkiye devreye girdi, Hafter engeli aşıldı: Sumud aktivistleri Türkiye’ye döndü

Aralarında ABD, İspanya, İtalya ve Arjantin vatandaşlarının da bulunduğu "Küresel Sumud Kara Konvoyu" katılımcıları 24 Mayıs 2026 tarihinde Libya'da hukuka aykırı olarak alıkonuldu. Aktivistleri kurtarmak için yoğun diplomasi trafiği yürütüldü. Yaklaşık bir aydır Bingazi’de tutuklu bulunan 10 aktivist, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Bingazi’deki kritik hamlesinin ardından serbest bırakılarak güvenli liman olan İstanbul’a getirildi. İbrahim Kalın, Bingazi'de Saddam Hafter ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Kara konvoyuna katılan Polonyalı Laura Kwoczała, 31 gün hapiste tutulduğunu belirtti. 24 yaşındaki aktivist “Biz gözaltına alınmadık, kaçırıldık. Bu olay sınır kapısına ulaşmadan önce gerçekleşti. Resmî bir kontrol noktasında değildik. Yolumuzun kesildiği bir engelle karşılaştık ve daha kontrol noktasına bile ulaşamadan alıkonularak Yasa Dışı Göçle Mücadele Merkezine götürüldük. Daha sonra bize yalan söylediler. Bize serbest bırakılacağımız ve Trablus’a geri gönderileceğimiz söylendi. Ancak gözaltı merkezinde tutulduktan sonra, Trablus’a götürülmek yerine özel bir uçakla Bingazi’ye sevk edildik. Orada hiçbir hukuki dayanak olmaksızın, herhangi bir suçlama yöneltilmeden hapsedildik. Bunun uluslararası hukuka ya da herhangi bir hukuk standardına uygun olduğuna inanmıyorum.” dedi. Cezaevinde bulunduğunuz sırada bir de ameliyat geçiren Laura, apandisit ameliyatı nedeniyle ciddi ağrılar yaşadığını ifade etti.