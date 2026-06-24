Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye devreye girdi, Hafter engeli aşıldı: Sumud aktivistleri Türkiye’ye döndü

Türkiye devreye girdi, Hafter engeli aşıldı: Sumud aktivistleri Türkiye’ye döndü

Ümmügülsüm Durmuş
17:4524/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Aktivistler İstanbul Havalimanı'na geldi
Aktivistler İstanbul Havalimanı'na geldi

Gazze’deki ablukayı karadan kırmak için yola çıkan ancak Libya’da Hafter güçlerince rehin alınan farklı ülkelerden 10 yabancı aktivist, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın diplomatik müdahalesiyle özgürlüğüne kavuştu. 6 aktivist, ülkesine dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi.

Aralarında ABD, İspanya, İtalya ve Arjantin vatandaşlarının da bulunduğu "Küresel Sumud Kara Konvoyu" katılımcıları 24 Mayıs 2026 tarihinde Libya'da hukuka aykırı olarak alıkonuldu. Aktivistleri kurtarmak için yoğun diplomasi trafiği yürütüldü. Yaklaşık bir aydır Bingazi’de tutuklu bulunan 10 aktivist, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Bingazi’deki kritik hamlesinin ardından serbest bırakılarak güvenli liman olan İstanbul’a getirildi. İbrahim Kalın, Bingazi'de Saddam Hafter ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi, İsmail Beheşti yardım taşıyan konvoyun Hafter güçlerinin engeline takıldığını ve katılımcıların günlerce hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulduğunu söyledi.

"DÜNYA AYAĞA KALKMALI"

Basın açıklaması yapan katılımcılar, misyondaki asıl başarının dünyaya mesaj vermek olduğunu vurguladı. Aktivistler, Filistin özgür olana dek seslerini çıkarmaya devam edeceklerini söyledi. Dünyadaki bütün ülkelerin artık ayakta olması gerektiğine dikkat çekildi.

"GÖZALTINA ALINMADIK, KAÇIRILDIK"

Kara konvoyuna katılan Polonyalı Laura Kwoczała, 31 gün hapiste tutulduğunu belirtti. 24 yaşındaki aktivist “Biz gözaltına alınmadık, kaçırıldık. Bu olay sınır kapısına ulaşmadan önce gerçekleşti. Resmî bir kontrol noktasında değildik. Yolumuzun kesildiği bir engelle karşılaştık ve daha kontrol noktasına bile ulaşamadan alıkonularak Yasa Dışı Göçle Mücadele Merkezine götürüldük. Daha sonra bize yalan söylediler. Bize serbest bırakılacağımız ve Trablus’a geri gönderileceğimiz söylendi. Ancak gözaltı merkezinde tutulduktan sonra, Trablus’a götürülmek yerine özel bir uçakla Bingazi’ye sevk edildik. Orada hiçbir hukuki dayanak olmaksızın, herhangi bir suçlama yöneltilmeden hapsedildik. Bunun uluslararası hukuka ya da herhangi bir hukuk standardına uygun olduğuna inanmıyorum.” dedi. Cezaevinde bulunduğunuz sırada bir de ameliyat geçiren Laura, apandisit ameliyatı nedeniyle ciddi ağrılar yaşadığını ifade etti.


#Sumud
#Libya
#Konvoy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? Bu akşam hangi maçı var? 24 Haziran maç programı