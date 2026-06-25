İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım karşısında dünyanın sessizliğini fırsata çeviren bölgesel ve küresel aktörler, Filistin’e uzanan yardım koridorlarını engellemeye devam ediyor. Gazze’deki ablukayı karadan kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Kara Konvoyu’nun müzakere heyetinde yer alan 10 uluslararası aktivist, Libya’nın doğusunu kontrol eden Hafter güçleri tarafından hukuka aykırı şekilde alıkonulmalarının ardından özgürlüklerine kavuştu. Yaklaşık 1 aydır Bingazi’de tutulan aktivistlerin serbest bırakılması, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Bingazi’de Saddam Hafter ile yaptığı görüşmenin hemen ardından gerçekleşti. 24 Mayıs’tan bu yana özgürlüklerinden mahrum bırakılan aktivistler için Libya Dışişleri Bakanlığı ülkeden çıkarılma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Serbest bırakılan aktivistlerden 6’sı dün İstanbul’a gelirken, 4 aktivist ise Tunus üzerinden Avrupa’ya geçti.

GAZZE'Yİ UNUTTURMAYIN

31 gündür alıkonan isimlerden biri 24 yaşındaki Polonyalı aktivist Laura Kwoczala oldu. Hapishanede bulunduğu sırada apandisit ameliyatı geçirmek zorunda kalan Kwoczala, yaşadıklarını İstanbul Havalimanı’nda Yeni Şafak’a anlattı. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını belirten Kwoczala, “Biz oraya yardımın Gazze’ye ulaştırılması için görüşme yapmaya gitmiştik. Ancak bunun yerine özgürlüğümüzden mahrum bırakıldık” dedi. Yaşananların hukuki hiçbir zemine dayanmadığını vurgulayan genç aktivist, “Biz gözaltına alınmadık, kaçırıldık. Olay sınır kapısında yaşanmadı. Daha kontrol noktasına ulaşmadan yolumuz kesildi. Ardından Yasa Dışı Göçle Mücadele Merkezi’ne götürüldük. Bize serbest bırakılacağımız ve Trablus’a gönderileceğimiz söylendi. Fakat daha sonra özel bir uçakla

Bingazi’ye sevk edildik ve herhangi bir suçlama olmadan hapsedildik” diye konuştu. Yaşadıklarının Filistinlilere yapılan zulüm karşısında küçük kaldığını belirten Kwoczala, kamuoyuna “Filistin’i unutturmayın” çağrısında bulundu.





YENİ FİLO VE KONVOYLAR YOLDA

İstanbul Havalimanı’nda aktivistleri karşılayan Mavi Marmara Derneği Başkanı, Özgürlük ve Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Beheşti İsmail Songür, “Arkadaşlarımız hiçbir gerekçe gösterilmeden 31 gün boyunca Libya’daki hapishanelerde tutuldu. Birçok ülkenin girişimi ve özellikle Türkiye’nin diplomatik çabaları sonucunda serbest bırakıldılar. Herkes şunu bilsin ki, Gazze ablukası kırılıncaya kadar konvoylar da filolar da yoluna devam edecek” dedi. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım da “Dünya güçleri sessiz kalsa da biz sessiz kalmayacağız. Bu sefer daha fazla gemiyle Akdeniz’de olacağız. Yeni konvoylar hazırlanacak, yeni yürüyüşler yapılacak. İsrail’in baskıları mücadeleyi durduramayacak. Zafer Filistin’in olacak” şeklinde konuştu.



