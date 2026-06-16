İşte işkenceci korsanlar

Global Sumud Filosu Türkiye hukuk ekibi, uluslararası sularda gerçekleştirilen baskının yalnızca aktivistlere yönelik bir müdahale değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ve deniz serbestisinin açık ihlali olduğunu belirtti. Mahkemeye sunulan yeni deliller doğrultusunda, saldırının emir-komuta zincirinde yer alan tüm sorumluların tespit edilmesi, haklarında yakalama kararı çıkarılması ve uluslararası ceza mekanizmalarının harekete geçirilmesi talep edildi. Saldırının failleri hakkındaki hukuki sürecin genişlemesi beklenirken, İstanbul'da yürütülen dava İsrail'in uluslararası sularda işlediği suçların yargı önüne taşındığı en kapsamlı dosyalardan biri olma özelliğini koruyor.