Bu kez 500 gemiyle

Gazze ablukasını kırmak için iki ayrı misyonla Akdeniz'e açılan ve uluslararası sularda İsrail müdahaleleriyle karşı karşıya kalan Global Sumud Filosu, üçüncü kez yola çıkmaya hazırlanıyor. Bahçelievler'de düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Global Sumud Filosu Türkiye temsilcileri, yeni dönemde dünyanın dört bir yanından yüzlerce geminin katılımıyla daha büyük bir insani yardım filosunun oluşturulacağını duyurdu.

GÖNÜLLÜ SAYISI ARTTI

Mavi Marmara Derneği Başkanı ve Global Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Beheşti İsmail Songür, Gazze'ye yönelik yardım misyonlarının engellemelere rağmen devam edeceğini söyledi. Bugüne kadar 21 farklı misyon düzenlediklerini belirten Songür, yeni hazırlıkların başladığını açıkladı. "Nasıl ki daha önce Akdeniz'e çıktıysak yeniden yola çıkacağız" diyen Songür, "Bu zamana kadar gemilerimizin sayısı, kaptanlarımızın sayısı, gönüllülerimizin sayısı arttı. Önümüzdeki süreçte 500 tane gemiyle yeniden Akdeniz'de olacağız" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN KORSANLIĞINA DÜNYA ŞAHİT OLDU

Misyon sonrasında kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Songür, İsrail'in yardım filolarına yönelik müdahalelerini "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirdi. "İsrail denizde ve karada çok sayıda suça imza attı. Dünyanın gözü önünde korsanlık ve terör saldırıları gerçekleştirdi" diye konuşan Songür, hazırlanan raporların uluslararası hukuk mercilerine sunulacağını söyledi. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na da seslenen Songür, Gazze'de sivillerin korunması için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

10 gönüllü serbest bırakılsın

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Libya'nın doğusunda Hafter güçleri tarafından alıkonulan 10 gönüllünün durumu oldu. Kara konvoyuna katılan Metin Gücüm, gönüllülerin Libya'ya yasal yollarla giriş yaptığını ancak "kaçak göçmen" statüsünde değerlendirilerek alıkonulduğunu söyledi. Gücüm, "Gazze'deki çocuklara yardım etmek isteyen sivillerin alıkonulmasının hiçbir hukuki açıklaması yoktur" dedi.







