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135 haftadır Gazze için yürüyorlar

135 haftadır Gazze için yürüyorlar

04:0015/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Erzurum’da hekimler ve sağlık çalışanları, soykırımcı İsrail’e karşı düzenledikleri ‘sessiz yürüyüşlerini’ 135'inci haftada da sürdürdü.
Erzurum’da hekimler ve sağlık çalışanları, soykırımcı İsrail’e karşı düzenledikleri ‘sessiz yürüyüşlerini’ 135'inci haftada da sürdürdü.

Erzurum’da hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 135’inci haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen grup, Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi’ne kadar yürüdü.

ORTAK VİCDAN MESELESİ

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan eczacılık fakültesi öğrencisi Ahmet Talha Yer, siyasi kaygılarla değil, insanlığın ortak vicdanını temsil etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Yer, Gazze’de yaşanan acıların kendileri için de ortak bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayarak, destek ve dayanışma çağrısını sürdüreceklerini dile getirdi.



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