Global Sumud Filosu, Gazze için yeniden yola çıkmaya hazırlandığını duyurdu: 'Amacımız vicdanların sesini daha güçlü duyurmak'

Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Temsilcisi Beheşti İsmail Songür, Global Sumud Filosu ile Özgürlük Filosu'nun Gazze’de yaşanan, İsrail'in ateşkes yalanıyla üstünü kapatmaya çalıştığı soykırım suçuna karşı yeni bir misyon hazırlığına başladığını duyurdu. Songür yaptığı açıklamada "Nasipse önümüzdeki aylarda, dünyanın dört bir yanından daha büyük bir katılımla, daha fazla gemiyle yeniden yol çıkmak için hazırlıklarımıza başladık ve yola çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Global Sumud Filosu aktivistleri Bahçelievler'deki bir salonda toplantı düzenledi. Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Temsilcisi Songür, toplantıya ilişkin basın açıklamasında, filo olarak misyonlarının ardından tüm tartışmaları, incelemeleri ve raporları tamamladıklarını söyledi.
Türkiye'nin yaşanan süreçte diplomatik çabalarla kendilerini yalnız bırakmadığına dikkati çeken Songür, şöyle devam etti:
Songür, karadan Gazze'ye ulaşmak için yola çıkan konvoyun Libya'da Hafter güçlerinin kontrolündeki bölgede durdurulduğunu, gözaltına alınan 10 kişinin serbest bırakılmadığını söyledi.
Songür, avukatların, hukukçuların ve savcıların hem Avrupa Ceza Mahkemesi'nde hem de yerel mahkemelerde İsrail'in suçlarını ifşa etmek ve failleri yargılatmak için cesur adımlar atacağını dile getirdi.
Gazze'ye ulaşmak için yeni filoların yola çıkacağını duyuran Songür, şu ifadeleri kullandı:
"Global Sumud Filosu'nun ve Özgürlük Filosunun Gazze’de yaşanan ve İsrail'in ateşkes yalanıyla üstünü kapatmaya çalıştığı soykırım suçuna karşı yeni bir misyon hazırlığına başladığını buradan ilan ediyoruz. İsrail, Gazze'ye insani yardımın girişine engel oluyor. Nasipse önümüzdeki aylarda, dünyanın dört bir yanından daha büyük bir katılımla, daha fazla gemiyle yeniden yol çıkmak için hazırlıklarımıza başladık ve yola çıkacağız. Amacımız, Gazze’deki soykırımı durdurmak ve vicdanların sesini daha güçlü duyurmaktır."
Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Temsilcisi Songür, bu zamana kadar 21 farklı misyon düzenlediklerini, her seferinde gemiler ve aktivistlerin sayısının katlanarak arttığını bildirdi.
"Hem deniz hem de kara misyonuna katılan arkadaşlarımızla bu süreci iki gün değerlendirdik"
Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Özkan ise Gazze ablukasını denizden ve karadan kırmak için uzun süre hazırlık yaparak yola çıktıklarını ancak filoların uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradığını söyledi.
Karadan ilerleyen konvoyun ise Cezayir ve Libya üzerinden Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedeflediğini dile getiren Özkan, Hafter güçleri tarafından bunun engellendiğini anlattı.
"Siyonizm yenilecek direnen Filistin kazanacak", "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganları atılan toplantıda, Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Ordu tarafından İngilizce olarak basın açıklaması yapıldı.