Global Sumud Filosu, Gazze için yeniden yola çıkmaya hazırlandığını duyurdu: 'Amacımız vicdanların sesini daha güçlü duyurmak'

"Global Sumud Filosu'nun ve Özgürlük Filosunun Gazze’de yaşanan ve İsrail'in ateşkes yalanıyla üstünü kapatmaya çalıştığı soykırım suçuna karşı yeni bir misyon hazırlığına başladığını buradan ilan ediyoruz. İsrail, Gazze'ye insani yardımın girişine engel oluyor. Nasipse önümüzdeki aylarda, dünyanın dört bir yanından daha büyük bir katılımla, daha fazla gemiyle yeniden yol çıkmak için hazırlıklarımıza başladık ve yola çıkacağız. Amacımız, Gazze’deki soykırımı durdurmak ve vicdanların sesini daha güçlü duyurmaktır."