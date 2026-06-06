Sumud heyeti Libya'da ölümle burun buruna

Gazze’deki İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan ancak Libya’da alıkonulan Global Sumud Kara Konvoyu’ndaki aktivistler için bekleyiş sürüyor. Filonun Hafter güçleri tarafından Sirte yakınlarında durdurulması üzerine müzakere için görüşme yapmaya giden heyetin durumu belirsizliğini koruyor. Global Sumud Filosu yetkilileri, 25 Mayıs’tan bu yana hukuksuzca gözaltında tutulan 10 kişi ve 19 Mayıs’ta ülkesine dönmeye çalışırken gözaltına alınan aktivist hakkında açıklama yaptı.

‘KARA SİTE’DELER CAN KAYBI OLABİLİR

Gözaltındaki aktivistlerin, Libya İçişleri Bakanlığı’na bağlı ve yerel kaynaklar tarafından “kara site” ya da “gizli gözaltı merkezi” olarak tanımlanan izole bir cezaevi kompleksinde tutulduğu öğrenildi. Filodan yapılan açıklamada temel insan haklarından mahrum bırakılıp dış dünya ile tüm bağlantıları kesilen aktivistlerden 10’unun kuru açlık grevinde 6’ncı gününü tamamladıkları belirtildi. Müzakere heyetindeki aktivistlerin hem yiyecek hem de su alımını tamamen reddettikleri kaydedildi. Sağlık durumları her geçen saat daha da kötüleşen aktivistlere müdahale edilmezse, krizin ölümle sonuçlanabileceği belirtiliyor. Kritik duruma rağmen Libya makamları, bağımsız sağlık ekiplerinin gözaltı merkezine girişine izin vermiyor.

SALI GÜNÜ MAHKEMEYE ÇIKACAKLAR

Aileleri ve avukatlarıyla görüştürülmeyen aktivistler, tam izolasyon altında tutuluyor. 11 aktivistin uzun sorgu ve yoğun psikolojik baskı altında yıpratıldığı ifade ediliyor. Yetkililerin her 2 günde bir aktivistlere serbest bırakılacakları yönünde söz verdiği ancak bunun gerçekleşmediği vurgulandı. Aktivistlere en son önümüzdeki salı günü mahkemeye çıkarılacakları bilgisi verildi ancak gönüllüler, bunun da yeni oyalama ve psikolojik yıpratma yöntemi olduğu düşüncesinde.

DERHAL SERBEST BIRAKIN

Global Sumud Filosu yetkilileri, alıkonulan gönüllülerinin hayatlarından ve fiziksel güvenliklerinden tamamen Libya makamlarının sorumlu olduğunu açıkladı. Su ve gıda tüketiminin tamamen durdurulduğu, kuru açlık grevinin son derece tehlikeli olduğu hatırlatılan açıklamada, sağlık durumu kötüleşen aktivistler için bağımsız sağlık gözlemcilerinin tesise girişine izin verilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca uluslararası konsolosluk temsilcilerinin aktivistlere erişiminin sağlanması ve 11 kişinin koşulsuz serbest bırakılması istendi.

Uçurtmalar Filistin için uçacak

Başkent bugün anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. NS Eğitim Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye’den Filistin’e, Gökyüzünde Sevgi Köprüsü” adlı uçurtma şenliği, Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı vermek amacıyla Öveçler Vadisi’nde gerçekleştirilecek. Saat 14.30’da başlayacak etkinlikte, çocuklardan yetişkinlere kadar çok sayıda katılımcı gökyüzünü umut, barış ve kardeşlik mesajlarıyla süsleyecek. Türk ve Filistin bayraklarını taşıyan uçurtmaların aynı gökyüzünde buluşması, iki halk arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü olarak anlam kazanacak.







