İşkencenin belgeleri UCM’de

429 aktivist İstanbul'a ulaştıktan sonra, 53'ü havalimanındaki sağlık ekipleri tarafından doğrudan ambulanslarla, 10 aktivist de Adli Tıp muayenesinden sonra hastanelere sevk edilip tedavi altına alınmışlardı. Vücutlarında kırık, elektroşok kaynaklı yaralanma, ateşli silah yarası ve akciğer sorunları tespit edilen aktivistlerden bazıları ameliyat oldu, bazıları ise uzun süre tedavi gördü. İsrail’in tüm bu işkenceleri belgelenip UCM’ye suç duyurusunda bulunuldu.

Filo avukatlarından Hüseyin Dişli, saldırıda 40'tan fazla ülkeden 600’e yakın kişinin mağdur olduğu bilgisini verdi. Mağdurların muayenesinden geçirilip şikayet beyanlarının alındığını kaydeden Dişli, “29 Mayıs’ta kapsamlı bir delil dosyasıyla UCM’ye başvurduk. İsrailli yetkililer ve işgal ordusu mensuplarının savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım kapsamındaki eylemlerden yargılanmalarını talep ettik Roma Statüsü'ne taraf tüm devletleri de durumu derhal UCM’ye sevk etmeye çağırıyoruz. Bu kapsamda farklı devletlerle hukuki ve diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.