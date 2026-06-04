Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşkencenin belgeleri UCM’de

İşkencenin belgeleri UCM’de

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hüseyin Dişli
Hüseyin Dişli

Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından düzenlenen saldırı, uluslararası hukuk zeminine taşınıyor.

Filonun hukuk ekibi, yaşanan ihlaller ile Gazze ablukası kapsamında işlenen suçlara ilişkin kapsamlı bir dosya hazırlayıp Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) başvurdu.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

429 aktivist İstanbul'a ulaştıktan sonra, 53'ü havalimanındaki sağlık ekipleri tarafından doğrudan ambulanslarla, 10 aktivist de Adli Tıp muayenesinden sonra hastanelere sevk edilip tedavi altına alınmışlardı. Vücutlarında kırık, elektroşok kaynaklı yaralanma, ateşli silah yarası ve akciğer sorunları tespit edilen aktivistlerden bazıları ameliyat oldu, bazıları ise uzun süre tedavi gördü. İsrail’in tüm bu işkenceleri belgelenip UCM’ye suç duyurusunda bulunuldu.

HEPSİ YARGILANACAK

Filo avukatlarından Hüseyin Dişli, saldırıda 40'tan fazla ülkeden 600’e yakın kişinin mağdur olduğu bilgisini verdi. Mağdurların muayenesinden geçirilip şikayet beyanlarının alındığını kaydeden Dişli, “29 Mayıs’ta kapsamlı bir delil dosyasıyla UCM’ye başvurduk. İsrailli yetkililer ve işgal ordusu mensuplarının savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım kapsamındaki eylemlerden yargılanmalarını talep ettik Roma Statüsü'ne taraf tüm devletleri de durumu derhal UCM’ye sevk etmeye çağırıyoruz. Bu kapsamda farklı devletlerle hukuki ve diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.



#Gazze
#Filistin
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya Kupası’nda Türkiye’nin ilk maçı ne zaman? A Milli Takım maç takvimi belli oldu