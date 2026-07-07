Kalp yaşınızı 15 yıl geri sarın

100 yaşına kadar yaşamak değil, 100 yaşına kadar sağlıklı yaşamak... Tıpta son yılların en çok konuşulan kavramlarından “longevity”, uzun ömürden çok sağlıklı yaş almayı hedefliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, uzun ve kaliteli yaşamın temelinin kalp ve damar sağlığı olduğunu belirterek, “İnsan damarlarının yaşı kadardır. Güçlü bir kalp ve esnek damarlar, dinç bir bedenin ve keskin bir zihnin en büyük teminatıdır” dedi. Keskin, doğru yaşam alışkanlıklarıyla kalp yaşını takvim yaşının 10-15 yıl gerisine çekmenin ipuçlarını verdi.