Çocuk şarkısıyla 160 dilde "Selam"

Çocuk edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Abdullah Taşkıran, çocuklar için kaleme aldığı “Selam” adlı şarkıyı yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak 160 farklı dile çevirdi.

Projeyle birlikte Türkçe kaleme alınan eser, dünyanın dört bir yanındaki çocukların kendi ana dillerinde dinleyebileceği bir yapıya kavuştu. Çalışmanın temel amacı ise çocuklar arasında ortak değerleri, dostluğu ve kültürler arası iletişimi güçlendirmek. Teknoloji ile sanatı buluşturan çalışmasıyla ilgili Yeni Şafak’a konuşan Taşkıran, amacının, dünyanın her köşesinde yaşayan çocuklara ulaşabilmek olduğunu söyledi.

İLK ÇEVİRİYİ BOŞNAKÇA YAPTIM

1993 yılından itibaren İslami müzik alanında çalışmalara imza atan Grup Genç’in kurucuları arasında olan Taşkıran, bir yandan da eğitimcilik görevine devam ettiğini söyledi. Kitap yazımı ile birlikte EBA ve MEBİ aracılığıyla öğrenciler için e-içerikler hazırladığını ifade eden Taşkıran, bu içeriklerin arasında çocukların seviyesine uygun müzik eserleri de olması gerektiğini düşünüp şiirler bestelemeye başladığını belirterek şunları aktardı: “İlk yazdığım şiir ‘Selam Kardeşim’ oldu. Yapay zekâ ile birçok deneme sonrasında istediğim besteyi ve şarkıyı hazırladım. Sözleri tüm dünya Müslüman çocuklarını da düşünerek yazdığım için bir de diğer dillerde denemek istedim. İlk denemeyi Boşnakçaya çevirerek yaptım. Çok farklı bir beste ve renk ortaya çıktı. Bunun üzerine diğer dillere de çevirip eserler oluşturmaya başladım.”

SIRADA YARATILIŞ NİNNİSİ VAR

Önce online çeviri programını kullanıp daha sonra da çeviriyi düzelttirdiğini ifade eden Taşkıran, “Selam Kardeşim dışında yine çocuklara hitap eden iki eser daha hazırladım. Bu eserler de animasyon klip aşamasında. ‘Yaratılış Ninnisi’ adlı eser 29 dörtlükten oluşuyor. Yapay zekâ müzik oluşturma programı her dilde bu uzunlukta bir eser çıkaramıyor. İnşallah bu sorunu da çözüp tüm dillerde müziklerini yapmayı planlıyorum” diye konuştu.

GÖRSELLİK DE ÖNEMLİ

Yapay zekâyı kullanmaya ilk defa bu proje ile başladığını vurgulayan Taşkıran, izlediği yöntemle ilgili şunları kaydetti: “Projeyi hayata geçirebileceğim bir yapı oluşturdum. Çeviri ile ilgili özel durumları da dikkate alarak yapıyı sürekli revize ettim. Alfabesi farklı olan dillerde riske girmemek adına çeviri sonrası kontrol amacıyla Türkçe’ye geri çeviri bölümü ekledim. Eserleri doğrudan yayınlamak yerine müzik stüdyosunda Türk enstrümanlarla destekleyerek son kontrolleri yapıp yayın aşamasına getirdik. Çocuklar için eser hazırlarken görsellik de önemli. Bunun için yapay zekâ modeline çeviri yapılan dilin konuşulduğu ülkelerin doğa, tarihi mekân, görsel karakterleri, yöresel kıyafetleri vb. unsurları kullanarak görsel komutları oluşturdum ve her bir dildeki eser için kapak görselleri hazırladım.”

ALLAH YETER BİZE

İslami müzik alanında çalışmalarının ayrı bir kulvarda devam ettiğini sözlerine ekleyen Abdullah Taşkıran, “2025 yılında Gazze’yi konu alan ‘Allah Yeter Bize’, iki ay önce de ‘Toprağın Kalbine Vur’ adlı yine Kudüs ile ilgili bir eser yayımladım. Geçtiğimiz günlerde çocukların sosyal medyada nasıl manipüle edildiğini, Siyonistlerin çocuklara yönelik hazırladığı sayfalarla onları esir aldıklarına yönelik birçok haber gördük. Hem çocuklarımızı hem de tüm dünya çocuklarını İslam kardeşliği çatısı altında birleştirecek eserler hazırlamayı kendime görev edindim. Dijital müzik yayın kanalları ve YouTube‘da açtığım @MiniUmmahmusic isimli sayfadan ulaşılabilir” dedi.

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