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Srebrenitsa şehitleri için Boşnakça ağıt: Bijeli Cvjetovi yayında

Srebrenitsa şehitleri için Boşnakça ağıt: Bijeli Cvjetovi yayında

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
14:496/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Burak Saygılı’nın Srebrenitsa şehitleri anısına hazırladığı “Bijeli Cvjetovi” adlı şarkının klibi Bosna-Hersek’te çekildi.
Burak Saygılı’nın Srebrenitsa şehitleri anısına hazırladığı “Bijeli Cvjetovi” adlı şarkının klibi Bosna-Hersek’te çekildi.

Srebrenitsa Soykırımı’nın 31. yılında Burak Saygılı’nın söz, müzik ve yorumunu üstlendiği “Bijeli Cvjetovi” dinleyiciyle buluştu. Bosna-Hersek’te çekilen klip, şehitlerin hatırasını ve Türkiye-Bosna kardeşliğini müziğin diliyle yaşatmayı hedefliyor.

Avrupa’nın ortasında yaşanan en büyük insanlık dramlarından Srebrenitsa Soykırımı’nın 31. yılında, şehitlerin hatırası için özel bir eser hazırlandı. Söz, müzik ve yorumu Burak Saygılı’ya ait olan Boşnakça “Bijeli Cvjetovi” adlı şarkı, resmi klibiyle birlikte yayınlandı.

Bosna-Hersek’te çekilen klipte, ülkenin doğal ve tarihi mekânlarının yanı sıra soykırım hafızasında önemli yer tutan sembol alanlara da yer verildi. Eser, Srebrenitsa’da yaşanan acıyı gelecek nesillere aktarmayı, ortak hafızayı canlı tutmayı ve Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki tarihi kardeşlik bağını vurgulamayı amaçlıyor.

Klip Bosna-Hersek'te çekildi

Burak Saygılı, çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Srebrenitsa’nın acısının aradan geçen yıllara rağmen hafızalardaki yerini koruduğunu belirterek, sanatın ve müziğin birleştirici gücüyle bu ortak hafızayı canlı tutmak istediklerini söyledi. Saygılı, klibi Bosna-Hersek’te çekerek eserin mesajını olayların yaşandığı coğrafyanın ruhuyla buluşturduklarını ifade etti.




#Srebrenitsa Soykırımı
#Bijeli Cvjetovi
#Müzisyen Burak Saygılı
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