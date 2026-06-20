TÜRGEV’in 30. yılında sahne gençlerindi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın 30 yıllık yolculuğu, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı etkinlikte, vakfın kuruluşundan bugüne uzanan hikâyesi, gençlerin eğitim hayatına sunduğu katkılar ve gelecek vizyonu davetlilerle paylaşıldı.

Salon ve GİF Orkestrası'ndan “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” performansı

TÜRGEV’in 30. yılı, yalnızca geçmişe dönüp bakılan bir anma programı olmadı. Gecede vakfın yıllar içinde dokunduğu gençlerin emeği, sesi ve üretimi de sahneye taşındı. Programın en samimi anlarından biri, TÜRGEV bünyesinde faaliyet gösteren Güzel İşler Fabrikası’ndan çıkan GİF Orkestrası’nın performansıydı. Tamamı kız öğrencilerden oluşan orkestra, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını hazırladı. Orkestranın çaldığı şarkıya salondakiler de eşlik edince, programın resmi atmosferi yerini sıcak ve içten bir buluşmaya bıraktı.

Müzik de sanat da TÜRGEV'de

Gecede yalnızca müzik değil, gençlerin el emeği de görünür oldu. Güzel İşler Fabrikası’nda üretilen ka’tı, çini, minyatür gibi geleneksel sanat eserleri davetlilerin beğenisine sunuldu. Böylece TÜRGEV’in genç kızlara sunduğu eğitim ve gelişim alanı GİF'in işleri sahnede müzikle, fuaye alanında ise sanat eserleriyle kendini gösterdi.

Barınmayla sınırlı kalmadı

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz da programda yaptığı konuşmada vakfın 30 yıllık yolculuğuna dikkat çekti. Yılmaz, TÜRGEV’in ilk yıllarda üniversiteli genç kızların güvenli barınma ihtiyacına cevap vermek amacıyla yola çıktığını, zamanla bu desteğin akademik, kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimi de kapsayan geniş bir ekosisteme dönüştüğünü ifade etti.

Yılmaz’ın özellikle üzerinde durduğu başlıklardan biri de Güzel İşler Fabrikası oldu. GİF’in, lise ve üniversite çağındaki genç kızları sanat, akademi, mesleki gelişim ve sosyal dayanışma etrafında bir araya getirdiğini belirten Yılmaz, burada ortaya çıkan üretimlerin yalnızca birer etkinlik çıktısı olmadığını; aynı zamanda gençler arasında güçlü bir kardeşlik ve dayanışma iklimi oluşturduğunu vurguladı.

Gençlik için önemli bir kurum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında TÜRGEV’in 30 yıl içinde önemli bir kurumsal birikim oluşturduğunu söyledi. Vakfın kuruluş hikâyesine değinen Erdoğan, TÜRGEV’in başlangıçta İstanbul’da üniversite eğitimi alan kız öğrencilerin güvenli yurt ihtiyacından doğduğunu, zamanla Türkiye genelinde gençlere hizmet veren geniş bir yapıya dönüştüğünü dile getirdi.

Erdoğan, TÜRGEV’in bugüne kadar on binlerce öğrenciye kapılarını açtığını belirterek, gençlerin yalnızca barınma imkânıyla değil; eğitim, kültür, sanat ve değerler dünyasıyla da desteklenmesinin önemine işaret etti. Konuşmasında “Kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, vakfın gençlik çalışmalarındaki rolüne dikkat çekti.

Programa ünlü akını

Programa sanat ve televizyon dünyasından çok sayıda isim de katıldı. Sinan Akçıl, Orhan Gencebay, Aslı Hüner, İsmail Ege Şaşmaz, Mert Kılıç, Muazzez Ersoy, Aslıhan Güner ve Bekir Aksoy gibi isimler gençlerle bir araya geldi, sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. TÜRGEV’in 30. yıl programında öne çıkan görüntü, bir vakfın kuruluş yıl dönümünden çok daha fazlasıydı. Bir yanda 30 yıllık eğitim ve barınma desteği, diğer yanda genç kızların müzikle, geleneksel sanatlarla ve üretimle görünür olduğu bir sahne vardı. Haliç Kongre Merkezi’nde geceye damga vuran şey de tam olarak buydu: TÜRGEV’in hikâyesi, bu kez gençlerin sesiyle ve emeğiyle anlatıldı.











