Güzel İşler Fabrikası’nın gündeminde aile var

SEVDE YILMAZ





Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) hayata geçirdiği Güzel İşler Fabrikası’nın (GİF) yeni sezonu Rami Kütüphanesi’nde tanıtıldı. Yeni dönem mottosu “GİF’26” ile Güzel İşler Fabrikası, Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan gençleri kültür, sanat, müzik ve gönüllülük ekseninde buluşturarak, üretimi ve dayanışmayı teşvik etmeyi hedefliyor. TÜRGEV çatısı altında faaliyet gösteren Güzel İşler Fabrikası, genç kadınların potansiyellerini keşfettikleri, üretimle büyüdükleri ve birbirlerinden güç aldıkları bir kız kardeşlik ekosistemi olarak öne çıkıyor.





YAPAY ZEKAYA RAĞMEN İNSANIN ÖZNE OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Açılış töreninde konuşma yapan TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, kültür ve sanatın insanın yaşadığı çağa bir cevabı olduğunun altını çizerek, “Biz güzel işlerin hâlâ değer taşıdığını hatırlamak istiyoruz. Biz hâlâ iyiliğin en erdemli tercih olduğuna inanıyoruz. Ve biz insanın hâlâ bütün yapay zekâ algoritmalarına rağmen bir özne olduğuna, aktör olduğuna, toplumsal hayatın değişiminde hâlâ yeri değiştirilemez bir unsur olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, TÜRGEV’in ve benzer STK’ların yurtçuluğun dışında farklı şeyler yapması gerektiğini söyleyerek, “Güzel İşler Fabrikası, bunun en güzel örneği. Kültürle, sanatla, edebiyatla, kardeşlerimizin ihtiyacı olan ve kendilerini geliştirebileceği imkanların sağlanacağı yerleri, en iyi şekilde sağlıyor” dedi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ise, programda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Afyonkarahisar’da Güzel İşler Fabrikası için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.





POTANSİYELLERİNİ KEŞFETMELERİNİ İSTİYORUZ

Gençlere tek taraflı bir kültürel aktarım yapma taraftarı olmadıklarını dile getiren TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Yeni Şafak’a şu ifadelerle GİF’i anlattı: “Genç kızlarımızın geleceğin lideri ve söz sahibi bireyleri olmasını istiyoruz. Bu noktada mümkün olduğunca gençlerimizle paydaş olarak hareket ediyoruz. Onların ihtiyaçlarına göre belirlediğimiz birçok çalışma var. Bu yüzden aslına bakarsanız GİF’lerimizin her birinde farklı farklı temalar olduğunu göreceksiniz. Bu temalar çerçevesinde öğrencilerimize yoldaş oluyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirmeleri, potansiyellerini keşfetmeleri için imkânlarımızın ne kadarını mümkün kılıyorsak o noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”





İSTİHDAM İHTİYACINI ELE ALACAĞIZ

Bu sene yapacakları projelerde gündemlerine aile yapısıyla ve ailenin korunmasıyla alakalı konuları ele alacaklarını vurgulayan Yılmaz, “Gençlerimizin, özellikle genç kızlarımızın istihdam noktasında çok büyük ihtiyaçları var. Biz de bütünsel bir şekilde aile yılını ve genç kızlarımızın istihdam ihtiyacını beraber ele almayı hedefliyoruz. Bu noktada en önemli çalışmalarımızdan birisi de sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilikle alakalı olacak. Bizim öğrencilerimizden pek çok alanda, çok güzel sanatsal eserleri çıkaran arkadaşlarımızın sergileri oldu. Bunların tıpkı basımlarının satışlarını GİF Dükkân çerçevesinde yapmaya başladık. Bu tabii küçük bir nüve ama inşallah gençlerimizin gayretleriyle birlikte genişleyecek” şeklinde konuştu.

Tanıtım programında öğrencilerin yaptığı eserler de sergilenirken, program aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



