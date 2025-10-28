Mehmet Güreli’nin "Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan” belgeseline yoğun ilgi

Bu yıl 62’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, usta sanatçı Mehmet Güreli’nin yönetmenliğini üstlendiği “Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan” belgeseline ev sahipliği yaptı. Festivalin en yoğun katılımlı etkinliklerinden biri olan gösterimde izleyiciler salon önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Karina Film yapımı olan belgesel, Yeşilçam’dan günümüz sinemasına uzanan üretken kariyeriyle Biket İlhan’ın sanat yaşamına Mehmet Güreli’nin bakışıyla ışık tutarken aynı zamanda Türkiye sinemasının dönüşümünü de gözler önüne seriyor. Yapımcılığını Yalçın Akyıldız ve Görkem Yeltan’ın üstlendiği filmin proje danışmanı Emre Arda, görüntü yönetmeni ise Ahmet Sesigürgil. Müziklerinde Mehmet Güreli ve Emre Karabulut imzası bulunan belgeselin kurgusu Gamze Terra’ya ait. Sanat yönetmenliğini Ekim Betül Uçar, ses mühendisliğini Kerem Aktaş, afiş ve tipografiyi Nalan Alaca, renk düzenlemesini ise Arda Yıldıran üstlendi.