Mehmet Güreli’nin "Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan” belgeseline yoğun ilgi

15:1828/10/2025, Salı
Belgesele Altın Portakal'da yoğun ilgi.
Usta sanatçı Mehmet Güreli’nin Biket İlhan’a adadığı belgesel, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde büyük ilgi gördü. Festival seyircisinin yoğun ilgisiyle salon doldu, kapılarda uzun kuyruklar oluştu.

Bu yıl 62’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, usta sanatçı Mehmet Güreli’nin yönetmenliğini üstlendiği “Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan” belgeseline ev sahipliği yaptı. Festivalin en yoğun katılımlı etkinliklerinden biri olan gösterimde izleyiciler salon önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Karina Film yapımı olan belgesel, Yeşilçam’dan günümüz sinemasına uzanan üretken kariyeriyle Biket İlhan’ın sanat yaşamına Mehmet Güreli’nin bakışıyla ışık tutarken aynı zamanda Türkiye sinemasının dönüşümünü de gözler önüne seriyor. Yapımcılığını Yalçın Akyıldız ve Görkem Yeltan’ın üstlendiği filmin proje danışmanı Emre Arda, görüntü yönetmeni ise Ahmet Sesigürgil. Müziklerinde Mehmet Güreli ve Emre Karabulut imzası bulunan belgeselin kurgusu Gamze Terra’ya ait. Sanat yönetmenliğini Ekim Betül Uçar, ses mühendisliğini Kerem Aktaş, afiş ve tipografiyi Nalan Alaca, renk düzenlemesini ise Arda Yıldıran üstlendi.

Özel kestiler de yer alıyor

Stüdyo işlemleri Fono Film tarafından gerçekleştirilen belgeselin kamera arkasında Arda Yıldıran, Emre Köktaş, Ömer Can Namlı, Onur Tolga Yaşar ve Halit Cihan Şengezer görev alırken, post prodüksiyon direktörü olarak A. Afrail Gök yer alıyor. Belgeselde Doğan Duru düzenlemesiyle yer alan “Deli Gözler” parçası Nihan Belgin’in yorumuyla ses buluyor. Güney Sesigürgil anısına hazırlanan belgesel, Biket İlhan’ın “Sokaktaki Adam”, “Kayıkçı”, “Mavi Gözlü Dev”, “Yarım Kalan Mucize” ve “Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi” gibi filmlerinden özel kesitler de içeriyor. “Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan” başlıklı belgesel film, sanatın farklı disiplinlerinde üretim yapmış Mehmet Güreli ile hem Yeşilçam döneminde üretmiş hem de çağdaş Türk sinemasında iz bırakmaya devam eden yönetmen Biket İlhan’ı buluşturmasıyla festivalde kendine özel bir yer buldu.



