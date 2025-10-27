Asırlık miras yeniden doğuyor: Sungurbey Camii ramazan ayında açılacak

2023’te Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon süreci, Genel Müdürlük denetiminde devam ediyor. Restorasyon kapsamında caminin özgün haline dönmesi için proje revize edildi. Bu doğrultuda harim kısmında yer alan 24 ahşap sütun kaldırıldı, özgün yapıya uygun şekilde altı taş sütun örüldü. Kemerlerdeki örme çalışmaları sürerken, cami çatısı tamamen yenilendi ve çelik konstrüksiyonlu yeni çatı titanyum çinkoyla kaplandı. Beden duvarlarının tamamında, işlemeli taç kapısıyla mihrapta derz yenileme, konservasyon ve temizlik işlemleri tamamlandı. Yapının özgün ahşap minberi Dışarı Camii’nden getirildi. Kündekari ve kakma tekniğiyle yapılan cümle kapılarıyla minberin konservasyonunda da sona gelindi. Cami avlu duvarlarıyla tuvaletleri tamamlandı; abdesthaneyle çevre düzenlemesi ise sürüyor.