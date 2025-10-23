Cumhuriyet Bayramı coşkusu Galataport'ta

Galataport İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılını büyük bir coşkuyla kutluyor. 29 Ekim Çarşamba günü 10.00-21.00 arasında herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek çok özel etkinlik serisi, her yaştan ziyaretçiye Cumhuriyet heyecanını ve birlik duygusunu derinden hissettirecek. Doğuş Meydanı ve Paket Postanesi’nde gerçekleşecek program kapsamında; şeflik ve genel müzik direktörlüğünü Türkiye’nin önde gelen orkestra şeflerinden Prof. Rengim Gökmen’in üstleneceği, Galataport İstanbul’un ilk günden beri gururla ev sahipliği yaptığı Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Cumhuriyetin 102. yılı şerefine Doğuş Meydanı’nda iki ayrı konser verecek.

Çocuklara atölyeler

DÇSO’nun yaklaşık 70 öğrenci ile vereceği bu anlamlı konserlerde, DÇSO çatısı altında ilk orkestra deneyimlerini yaşayan ve bugün uluslararası kariyerlerini başarıyla sürdüren eski öğrenciler de sahneye dönüyor. Keman sanatçıları Alican Süner, Hasan Gökçe Yorgun, İdil Yunkuş ve Sesim Bezdüz, orkestra ile yeniden buluşarak müzikseverlere ilham verici bir deneyim yaşatacak. Zengin repertuvarda; 10. Yıl Marşı, Gençlik Marşı ve Türkiye Senfonik Şiiri gibi Cumhuriyet ruhunu ortaya koyan eserler de yer alacak. Gina desteğiyle ziyaretçilerle buluşacak Radyo Voyage’ın 29 Ekim coşkusunu yansıtan müzikleri, Doğuş Meydanı’nda dinlenebilecek. Doğuş Otomotiv Plus tarafından hayata geçirilen Şönil Çiçek Çocuk Atölyesi çocuklara eğitmenler eşliğinde Atatürk Çiçeği (Poinsettia) yapmayı öğretecek. MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde sanat tarihçisi eşliğinde düzenlenecek Türk Resminde Cumhuriyet’in İzleri sergi turu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarından itibaren resim sanatının büyük dönüşümünü görünür kılacak. Ayrıca Kiko Milano’nun Galataport İstanbul mağazasına özel olarak tasarladığı Bugünün Işıltısı projesi çerçevesinde, iki makyaj sanatçısı tarafından isteyen herkese makyaj uygulaması yapılacak.

Paket Postanesi'nde sergi

29 Ekim heyecanı, Paket Postanesi’nde de doyasıya yaşanacak. Atatürk’ün Parfümü Hatıra Sergisi gün boyu ziyaretçileri ağırlayacak. Gündelik yaşamdan kesitler ve İstanbul’a ait hatıralarla bir koku rotası çizen sergide misafirler; Atatürk’ün kokusunu deneyimlemenin yanı sıra, 1923’ten bugüne bir koku yolculuğuna çıkmanın da ayrıcalığını tadacak. 16.10 İstanbul’un şehrin içindeki mimari, tarihi, kültürel ve renkli detayları ve kendilerine özgü hikayeleri bütünsel bir deneyime dönüştürdüğü, başlangıç noktası Paket Postanesi olan Semt Yürüyüşü ise katılımcıların zihninde “gündelik hayat, kültür, hafıza, anı” bağlantılarını kuracak. Çocukların Cumhuriyet’in yapılarından esinlenip şehri hayal ederek, oyunlaştırılmış yönergeler eşliğinde maket ürettiği Arkki Kolektif Atölye: Cumhuriyet Yapıları da yine Paket Postanesi’nde konumlanacak. Arbil Çelen Yuca İsmimle Oku Beni: Bir Cumhuriyet Kadınları Anlatısı etkinliğinde ise yazar, yedi iz bırakmış kadının hikayesini, onların ağzından yazılmış mektuplarla anlatacak. Cumhuriyet Bayramı’na dair tüm etkinlikler hakkında bilgi almak ve sınırlı sayıda kontenjana ücretsiz kayıt oluşturmak için Galataport.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Galataport İstanbul 29 Ekim Özel Programı:

• 12.00-14.00 Günün ruhuna uygun müzikleriyle: Gina x Radyo Voyage, Doğuş Meydanı

• 13.00, 15.00 Şönil Çiçek Çocuk Atölyesi, Doğuş Otomotiv Plus

• 14.00 DÇSO Cumhuriyet Konseri, Doğuş Meydanı

• 10.30, 11.30, 15.00, 16.00 Cumhuriyet Sanatçıları Sergi Turu, İRHM

• 15.00-19.00 Cumhuriyet Kadınları Işıltısı Makyajı, Kiko Milano

• 17.00 DÇSO Cumhuriyet Konseri, Doğuş Meydanı (2. Konser)

• 18.00-19.00 Günün ruhuna uygun müzikleriyle: Gina x Radyo Voyage, Doğuş Meydanı

Cumhuriyet'in İzinde Paket Postanesi

• 10.00-22.00 Atatürk'ün Parfümü "Hatıra" Sergisi

• 12.00 Semt Yürüyüşü (Başlangıç noktası Paket Postanesi)

• 12.00-14.00 Arkki Kolektif Atölye: Cumhuriyet Yapıları

• 20.00-21.00 Arbil Çelen Yuca ile İsmimle Oku Beni: Bir Cumhuriyet Kadınları Anlatısı











