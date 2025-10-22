Yeni Şafak
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 90. yılını AKM'de kutladı

10:3122/10/2025, Çarşamba
AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 90. kuruluş yıl dönümünü "Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl" başlıklı gösteriyle kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 90. kuruluş yıl dönümünü "Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl" başlıklı gösteriyle kutladı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen gösterinin genel sanat yönetmenliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, müzik direktörlüğünü ise İhsan Özer üstlendi. Senfonik müzikten halk danslarına, mehterden sema ve tiyatroya farklı sanat dallarını bir araya getiren ve 300 sanatçının yer aldığı gösteriyi, Yıldız Çankaya sahneye koydu. Sahne tasarımı, ışık kullanımı, koreografisi ve müzikal düzenlemeleriyle izleyicilerin beğenisini kazanan gösterinin dekor tasarımına da Özgür Usta imza attı.

Tarih modernite ve gelenek bir arada

Programa konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin 81 vilayetinde birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, "Müdürlüğümüz halkımızla sanatı buluşturmaya, genç arkadaşlarımıza yarışmalarla yol gösterici olmaya çalışıyor. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde çalışmalarımız ve etkinliklerimiz devam edecek." dedi. Ömer Faruk Belviranlı da gösteride geçmişe bir saygı duruşu, geleceğe de umutla bakabilme ruhunu yansıtmak istediklerini söyledi. Gösterinin senaryosunun anlatıcı eşliğinde yazıldığını belirten Belviranlı, "Gösterinin içinde bizi, tarihimizi, moderniteyi, gelenekseli ve bu ülkeyi bulacaksınız." ifadesini kullandı. Belviranlı, programın 6 ay önce bir proje olarak ortaya çıktığını, 3 aydır buna hazırlandıklarını ve son 2 gündür de sabahlara kadar prova yaptıklarını sözlerine ekledi.






