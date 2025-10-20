Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Louvre'da yedi dakikalık soygun

Louvre'da yedi dakikalık soygun

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
20:3120/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Paris'te yedi dakikada sekiz paha biçilemez eser çalındı.
Paris'te yedi dakikada sekiz paha biçilemez eser çalındı.

Hırsızların inşaat işçisi kılığında girdiği müzeden milyarca sterlinlik sekiz mücevher çalındı.

Dün, Paris'taki Louvre Müzesi'nde 7 dakikalık bir soygun gerçekleşti. Dört hırsız neler çaldı nasıl yaptılar bu soygunu gelin beraber bakalım. İddialara göre yüzü maskeli dört hırsız, müzenin yanındaki Seine Nehri kıyısında durdu. Hırsızlar, ziyaretçi yoğunluğunun başladığı 09.30 civarında, binanın güneyinden merdivenle ikinci kattaki balkon penceresine çıktı. Yetkililer, hırsızların elektrikli alet kullanarak içeri girdiğini söyledi.

Regent Elması'nın değeri 60 milyon dolar

Cam vitrinleri parçalayarak değerli mücevherleri çalan hırsızlar, müzedeki alarmlar devreye girince motosikletle hızla uzaklaştı. Soyulan Apollon Galerisi ziyarete kapatıldı. Her şeyin yedi dakikada olup bitmesi, hırsızların planlı ve deneyimli olduğu fikrini akıllara getirdi. Fransa Kültür Bakanı, sekiz parçanın çalındığını, hırsızların 3. Napolyon’un eşinin tacını kaçarken düşürdüğünü söyledi. Bunların yanı sıra 60 milyon dolardan fazla değer biçilen Regent elması, Kraliçe Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense'nin mücevher setinden taç, birkaç küpe ve safir bir kolye ile Marie-Louise setinden mücevherler çalınan eserler arasında yer alıyor. Louvre'un uzun tarihinde yaşanan en büyük hırsızlık, 1911'de Mona Lisa tablosunun çalınmasıydı.


YouTube
Louvre'da yedi dakikalık soygun
Hayat / Kültür Sanat
20 Ekim, Pazartesi



#Louvre Müzesi
#Louvre hırsızlık
#Louvre eserleri
#Louvre müzesi nerede
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amazon Web Services (AWS) Kesintisi Küresel Servisleri Vurdu: AWS çöktü mü? Pinterest, Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva erişim sorunu son durum