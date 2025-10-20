Louvre'da yedi dakikalık soygun

Dün, Paris'taki Louvre Müzesi'nde 7 dakikalık bir soygun gerçekleşti. Dört hırsız neler çaldı nasıl yaptılar bu soygunu gelin beraber bakalım. İddialara göre yüzü maskeli dört hırsız, müzenin yanındaki Seine Nehri kıyısında durdu. Hırsızlar, ziyaretçi yoğunluğunun başladığı 09.30 civarında, binanın güneyinden merdivenle ikinci kattaki balkon penceresine çıktı. Yetkililer, hırsızların elektrikli alet kullanarak içeri girdiğini söyledi.

Cam vitrinleri parçalayarak değerli mücevherleri çalan hırsızlar, müzedeki alarmlar devreye girince motosikletle hızla uzaklaştı. Soyulan Apollon Galerisi ziyarete kapatıldı. Her şeyin yedi dakikada olup bitmesi, hırsızların planlı ve deneyimli olduğu fikrini akıllara getirdi. Fransa Kültür Bakanı, sekiz parçanın çalındığını, hırsızların 3. Napolyon’un eşinin tacını kaçarken düşürdüğünü söyledi. Bunların yanı sıra 60 milyon dolardan fazla değer biçilen Regent elması, Kraliçe Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense'nin mücevher setinden taç, birkaç küpe ve safir bir kolye ile Marie-Louise setinden mücevherler çalınan eserler arasında yer alıyor. Louvre'un uzun tarihinde yaşanan en büyük hırsızlık, 1911'de Mona Lisa tablosunun çalınmasıydı.