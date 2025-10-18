Yeni Şafak
Sarnıçta "Sarnıç" sergisi

Sarnıçta "Sarnıç" sergisi

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
18:55 18/10/2025, Cumartesi
Sarnıç 18 Ocak'a kadar Gülhane Parkı içindeki Gülhane Sanat'ta.
Sarnıç 18 Ocak'a kadar Gülhane Parkı içindeki Gülhane Sanat'ta.

Ressam Ali Emre Kaymak'ın 12 akrilik tablosunun yer aldığı "Sarnıç" sergisi Gülhane Sanat'ta açıldı. İki dijital eserin de eşlik ettiği sergi 18 Ocak'a kadar görülebilecek.

Geçirdiği restorasyonun ardından sanata ev sahipliği yapmaya başlayan Gülhane Sanat, asli işlevine yakışır bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ali Emre Kaymak'ın çocukluğundan bu yana iç içe olduğu denizi, balıkları ve İstanbul'u ve bunların hafızasına yolculuk yaptıran sergi bugün açıldı. 18 Ocak'a kadar görülebilecek serginin küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen yapıyor. Sanatçının oğlunun iki dijital işinin de sergilendiği "Sarnıç"ta akrilik tablolar da yer alıyor. Günümüzde unutmaya başladığımız balık türlerini sanatçının zihin dünyasından bizlere aktaran sergi, sarnıcın tarihi havasında izleyiciyle buluşuyor. Sarnıç sergisi 18 Ocak'a kadar Gülhane Parkı içindeki Gülhane Sanat'ta görülebilecek.



