Baltık mimarisiyle şekillenen Kars kültür turizminin gözdesi

12:4920/10/2025, Pazartesi
AA
Kars'ta, 1877-1878 yılları arasında yaşanan Osmanlı-Rus savaşı sonrasında kentte 40 yıl hüküm süren Ruslar tarafından Hollandalı mimarlara yaptırılan yaklaşık 170 Baltık mimarisi eser, kültür turizmine önem veren turistler için farklı bir destinasyon alanı oluşturuyor. Baltık mimarisiyle yapılan yapı günümüzde Cheltikov Otel olarak hizmet veriyor.

#Kars
#Baltık mimarisi
#Kars turistik yerler
#Cheltikov Otel
